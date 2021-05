Arriva il robot che pettina i capelli alle persone disabili

Con richieste in rapida crescita per i sistemi sanitari, gli infermieri in genere trascorrono dal 18 al 40% del loro tempo svolgendo compiti di assistenza ai pazienti e spesso per molti pazienti e con poco tempo libero.

di Francesca Angelica Ereddia

I robot per la cura personale che ti spazzolano i capelli potrebbero fornire aiuto e sollievo sostanziali.

Questa può sembrare una forma davvero radicale di “cura di sé”, ma robot astuti per cose come la rasatura, il lavaggio dei capelli e il make-up non sono nuovi. Nel 2011, il gigante tecnologico Panasonic ha sviluppato un robot in grado di lavare, massaggiare e persino soffiare i capelli asciutti, esplicitamente progettato per aiutare a sostenere “una vita sicura e confortevole degli anziani e delle persone con mobilità ridotta, riducendo al contempo il peso degli operatori sanitari”.

I robot per la pettinatura dei capelli, tuttavia, si sono dimostrati meno studiati, guidando gli scienziati del Laboratorio di Informatica e Intelligenza Artificiale (CSAIL) del MIT e del Soft Math Lab dell’Università di Harvard a sviluppare una configurazione robotica del braccio con una spazzola morbida sensorizzata, dotata di una fotocamera che aiuta il braccio a “vedere” e valutare il capello, per lasciare che il sistema pianifichi una spazzolatura delicata ed efficiente in termini di tempo.

La loro strategia di controllo è adattiva al grado di aggrovigliamento nel grappolo di fibre, e gli scienziati mettono alla prova “RoboWig” spazzolando parrucche che vanno dai capelli dritti a capelli molto ricci.

“Sviluppando un modello basato sulle fibre aggrovigliate, comprendiamo da una prospettiva basata su modelli come i capelli devono essere pettinati: partendo dal basso e lavorando lentamente fino a prevenire l’inceppamento delle fibre”, afferma Hughes, l’autore principale su un articolo su RoboWig. “Questo è qualcosa che tutti coloro che hanno lavato i capelli hanno imparato dall’esperienza, ma ora è qualcosa che possiamo dimostrare attraverso un modello e utilizzare per informare un robot.”