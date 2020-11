Al via una serie di webinar gratuiti su web e accessibilità

Il primo webinar di Academy Yeah il 20 novembre sulla piattaforma Zoom

Quali sono i vantaggi dell’avere un sito internet accessibile? Cosa deve avere un sito per essere accessibile da parte di persone con bisogni speciali, e cosa prevedono le ultime normative italiane, europee e internazionali in materia di accessibilità? Darà risposte a queste e altre domande la serie di webinar gratuiti che la cooperativa Yeah dedicherà a web e accessibilità.

L’argomento è interessante per molti, considerando che il digitale a misura di tutti offre grandi opportunità, tanto ad operatori economici quanto a liberi professionisti, che ad amministrazioni pubbliche. E’ quindi una ghiotta occasione quella che la cooperativa Yeah offre, inaugurando la nuova “Academy Yeah” con questa serie di webinar mensili, gratuiti e aperti a tutti sulla piattaforma Zoom.

Il primo webinar, che si potrà quindi seguire da casa attraverso pc, tablet o smartphone, si terrà venerdì 20 novembre dalle 17 alle 18, e si parlerà di:

– Cosa si intende per accessibilità web

– Normativa

– I beneficiari dell’accessibilità: persone con disabilità e non solo

– I vantaggi dell’accessibilità web

– Come realizzare un sito web accessibile a tutti

– Piattaforme di booking ed e-commerce: i vantaggi economici dell’accessibilità digitale

Per partecipare è necessario registrarsi compilando il form d’iscrizione.

Per info:

https://progettoyeah.it

Per chiarimenti sulla procedura da seguire, si può chiamare il numero 3409007443 per ricevere assistenza guidata.