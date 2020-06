Nell’ambito dell’iniziativa Ambizione Italia per l’Accessibilità e l’Inclusione, che si basa sull’alleanza strategica di oltre 30 aziende, istituzioni e associazioni nata per promuovere il valore della Diversità nel nostro Paese attraverso il digitale, Microsoft Italia ha presentato oggi il Decalogo dell’Azienda Accessibile.

Il documento è stato elaborato grazie all’incontro tra Microsoft e le istituzioni tra cui Antonio Caponetto, Capo Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Salvatore Romano, Direttore Generale Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Serena Cecconi, Esperta di queste tematiche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidente Ability Garden, Grazia Strano, Direttore Generale presso Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Lorenzo Benussi, Chief Innovation Officer, Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo. Il Decalogo dell’Azienda Accessibile ha come obiettivo quello di proporre una serie di linee guida, spunti e proposte per rendere le organizzazioni e in generale la nostra società davvero inclusiva. Il Documento mira a mettere in luce necessità e requisiti e da questo formulare una dichiarazione di intenti da presentare al Governo per dare concretezza alle sfide emerse e unire le prospettive in un confronto tra aziende e istituzioni.

Le aree di intervento individuate nel Decalogo dell’Azienda Accessibile

Il colloquio ha individuato cinque le aree di intervento principali, Nello specifico si tratta di:

SENSIBILIZZAZIONE , ovvero incoraggiare un cambiamento culturale all’interno delle aziende e nella società a favore di una maggiore inclusività anche attraverso la creazione di un hub digitale, una piattaforma con risorse e contenuti per promuovere una maggiore consapevolezza sul tema della Diversità fra imprese e cittadini, con attività ad-hoc nelle scuole.

, ovvero incoraggiare un cambiamento culturale all’interno delle aziende e nella società a favore di una maggiore inclusività anche attraverso la creazione di un hub digitale, una piattaforma con risorse e contenuti per promuovere una maggiore consapevolezza sul tema della Diversità fra imprese e cittadini, con attività ad-hoc nelle scuole. FORMAZIONE: sviluppare percorsi di training dedicati per formare figure interne all’azienda specializzate sui temi dell’Accessibilità e dell’Inclusione con un focus sulle nuove tecnologie in grado di facilitare la creazione di contesti di lavoro inclusivi.

sviluppare percorsi di training dedicati per formare figure interne all’azienda specializzate sui temi dell’Accessibilità e dell’Inclusione con un focus sulle nuove tecnologie in grado di facilitare la creazione di contesti di lavoro inclusivi. EMPLOYABILITY: l’alleanza ha proposto l’introduzione nelle imprese di programmi per la valorizzazione delle competenze specifiche delle persone diversamente abili e nelle scuole di attività di orientamento dedicati per i disabili per facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro

l’alleanza ha proposto l’introduzione nelle imprese di programmi per la valorizzazione delle competenze specifiche delle persone diversamente abili e nelle scuole di attività di orientamento dedicati per i disabili per facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro AFFIANCAMENTO: favorire attività di accompagnamento e supporto costante durante il percorso professionale delle persone disabili in azienda, attraverso per esempio programmi dedicati per l’onboarding e attività di tutoring.

favorire attività di accompagnamento e supporto costante durante il percorso professionale delle persone disabili in azienda, attraverso per esempio programmi dedicati per l’onboarding e attività di tutoring. INCENTIVI e NORMATIVE: l’alleanza vede necessaria una revisione delle normative vigenti che porti a una semplificazione amministrativa per l’assunzione dei lavoratori disabili, a una più ampia differenziazione e riconoscimento delle categorie protette in base per esempio alla disabilità fisica, sensoriale o cognitiva e infine l’avvio di agevolazioni per le aziende che assumono persone con disabilità.

“Stiamo attraversando un momento storico davvero complesso dove l’incertezza sul futuro è dominante. In questa fase così delicata, in cui è prioritario definire piani e strategie per la ripartenza, è doveroso pensare anche all’inclusione sociale. Mai come ora infatti è necessario sensibilizzare tutti sui temi della Diversità e dell’Inclusione e agire tempestivamente affinché le persone con disabilità siano percepite come una vera risorsa, anche grazie alle nuove tecnologie. Sappiamo tutti infatti come il digitale possa essere uno strumento davvero potente per aiutare in modo concreto persone e organizzazioni tutti i giorni, in tutto il mondo. Con questa iniziativa e in particolare con il Decalogo per un’Azienda Accessibile vogliamo stimolare ulteriormente il dibattito su questi temi così importanti, sensibilizzare le Istituzioni su come la valorizzazione della Diversità possa anch’essa essere una leva per crescere e garantire un futuro migliore a tutti” ha dichiarato Barbara Cominelli, Direttore Marketing & Operations Microsoft Italia.

La società inclusiva, come arrivarci

In questi ultimi mesi, l’alleanza insieme a sviluppatori ed esperti ha lavorato anche allo sviluppo di nuove progettualità a supporto dell’Accessibilità e dell’Inclusione nella vita quotidiana e in azienda, facendo leva sulle nuove tecnologie come Intelligenza Artificiale e Cloud Computing. Sono 4 i progetti di business che hanno visto la luce durante hackathon e sessioni di sviluppo: