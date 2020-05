Sono ancora disponibili e dunque sottoscrivibili fino a nuova comunicazione, da nuovi e già clienti, le opzioni tariffarie Optima Semplice e Optima 50 Special+, proposte dall’operatore Optima Mobile per il mondo della telefonia mobile. C’è anche Optima 30 Special.

Per chi non conoscesse Optima Mobile, si tratta di un operatore di rete virtuale (MVNO) appartenente ad Optima Italia S.p.A., società italiana specializzata in offerte integrate di energia e telecomunicazioni. Esso opera su tutto il territorio nazionale sotto rete Vodafone fino in 4G tramite l’aggregatore Effortel.

La prima, denominata Optima Semplice, propone un bundle mensile composto da 1000 minuti verso i numeri Optima Mobile, 400 minuti verso i numeri degli altri operatori e 3 Giga di traffico internet in 2G, 3G e 4G, al costo di 24,90 euro per il primo anno (pari a 2,075 euro al mese). Trascorsi i primi 12 mesi, il prezzo diventa mensile, ammonta a 4,90 euro al mese e viene addebitato su credito residuo.

L’altra offerta, conosciuta come Optima 50 Special+, prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile in 2G, 3G e 4G, al prezzo di 8,90 euro al mese a tempo indeterminato.

Le due opzioni tariffarie appena descritte richiedono un costo di attivazione di 15,90 euro (SIM inclusa) per tutti i nuovi clienti, indipendentemente dall’operatore di provenienza, con e senza portabilità del numero.

In entrambi i casi, all’esaurimento del pacchetto mensile, si applicano le tariffe oltre soglia del piano Optima Basic Privati che prevede chiamate nazionali (senza scatto alla risposta) a 15 centesimi di euro al minuto verso i numeri fissi e gli altri operatori e a 5 centesimi di euro verso numeri Optima Mobile. Il costo di ciascun SMS inviato in Italia ammonta a 10 centesimi di euro.

L’operatore virtuale Optima Mobile si dichiara rispettoso delle regole sul roaming europeo, dunque è possibile utilizzare minuti ed SMS della propria offerta senza problemi in Europa, invece per i Giga si usa la formula apposita

Per conoscere in tempo reale tutte le novità degli operatori di telefonia mobile, è possibile unirsi gratuitamente al canale Telegram di MondoMobileWeb per essere sempre informati sul mondo della telefonia mobile.

Si evidenzia che la velocità massima di connessione a internet è di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Superato il bundle di traffico dati incluso nelle due offerte, la navigazione internet viene automaticamente inibita.

Optima Mobile mette a disposizione dei propri clienti che necessitano di un quantitativo maggiore di minuti e Giga, delle apposite opzioni aggiuntive attivabili in qualunque momento chiamando il numero 401640, oppure accedendo all’App MyOptima o all’Area Clienti del sito ufficiale dell’operatore.

Si tratta di 100 Plus e 200 Plus, che al costo rispettivo di 1,50 euro e 2,50 euro, permettono di aggiungere 100 e 200 minuti in più al proprio bundle voce e delle opzioni dati 1GB Plus e 2GB Plus, che offrono 1 Giga a 2 euro o 2 Giga a 3 euro.

L’operatore prevede offerte agevolate mobili per i propri clienti affetti da cecità o sordità. Ai clienti non udenti è riservata Optima Con Te SMS, che propone un pacchetto di 400 minuti, 50 SMS al giorno e 10 Giga al costo mensile di 6 euro. Per i clienti non vedenti invece, l’offerta Optima Con Te offre 2000 minuti, 100 SMS e 10 Giga a 6 euro al mese.

Esiste anche l’opzione tariffaria Optima 30 Special, sottoscrivibile solo se associata ad almeno un servizio energia (Luce o Gas), che prevede 1000 minuti verso numeri Optima, 1000 minuti verso altri operatori, 100 SMS e 30 Giga di internet.

Quest’ultima richiederebbe un costo mensile di 9,90 euro al mese, ma è gratis per i clienti che sottoscrivono il pacchetto Tutto In Uno tramite call center (inbound commerciale). Per attivazioni mediante agenzie monomandatarie viene riconosciuto uno sconto pari a 5 euro al mese.

Si specifica infine, che le offerte citate sono acquistabili esclusivamente sullo Shop Online Optima Italia e che le SIM possono essere ricaricate direttamente online, tramite Carta di Credito, oppure recandosi presso i punti vendita Sisal o Lottomatica abilitati.

Di recente Optima Italia ha annunciato l’implementazione dell’assistente vocale Alexa di Amazon, oltre al Google Assistant già in uso, per offrire ai propri clienti ulteriori canali di contatto con il Servizio Clienti.