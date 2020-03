Le innovazioni degli ultimi anni rendono molto più facile per le persone sorde snellire i loro metodi di comunicazione, l’illuminazione e la sicurezza della casa. Alcuni prodotti sono progettati per essere integrati in sistemi di domotica per la casa, in modo che i proprietari possano utilizzarli direttamente da uno smartphone, tablet o computer.

Gli elettrodomestici inoltre generano molto rumore o vibrazioni che le persone sorde o con problemi di udito possono voler ridurre al minimo. Infatti, qualsiasi apparecchio che funziona con la tecnologia può produrre un suono ad una frequenza specifica. I proprietari di casa o i residenti che usano dispositivi di assistenza possono scoprire che alcuni elettrodomestici producono un ronzio ad un volume per loro fastidioso, altri ancora lo ritengono una possibile fonte di distrazione.

Il modo migliore per evitare questo rumore è quello di acquistare elettrodomestici noti per essere silenziosi, e di evitare i modelli più rumorosi.

Alcuni moderni elettrodomestici integrano delle utilissime funzionalità che possono semplificare e supportare le persone sorde nell’utilizzo quotidiano di questi strumenti.

Quasi tutti possono trarre beneficio dagli avvisi di promemoria degli apparecchi che informano i proprietari di casa sullo stato della macchina e del loro funzionamento; comprese le notifiche che avvertono il mancato spegnimento, spesso una delle principali fonti e cause del pericolo.

Al livello più elementare, le persone sorde o con problemi di udito possono usare dei timer che vibrano invece di suonare. Può essere più difficile trovare apparecchi con questa caratteristica, tuttavia, oggi molti elettrodomestici offrono la possibilità di connettersi agli smartphone tramite bluetooth e wi-fi ed esser così in grado di offrire tali funzionalità.

Questo è il motivo per cui le persone sorde potrebbero decidere di investire in elettrodomestici intelligenti. Questi strumenti si collegano al Wi-Fi della casa e forniscono informazioni ai residenti sullo stato dell’attività. Questo è un modo semplice per le persone di vedere la temperatura del frigorifero o quanti minuti mancano al forno per completare la cottura. Questi apparecchi possono anche utilizzare la tecnologia intelligente per fornire notifiche sugli imprevisti e gli incidenti. Chi ha dimenticato ad esempio di spegnere il forno può ricevere un promemoria sul proprio smartphone, oppure può spegnerlo a distanza.

I prodotti di queste categorie possono essere acquistati attraverso i rivenditori di articoli per non udenti e ipoudenti, ma anche su siti generalisti come Amazon o Ebay che permettono di acquistare direttamente online.

Marcello Brunaldi

https://nnhotempo.it