2-7 marzo 2020

Istituto Statale per Sordi

Via Nomentana 54-56 Roma

Iscrizioni entro il 1 marzo 2020

Per la prima volta in Italia, il Gruppo di ricerca e investigazione InTAD dell’Università UNA di Buenos Aires, in collaborazione con Arte Studio Treseizero di Max Ciogli e con l’Istituto Statale per Sordi di Roma, presentano il primo Workshop interattivo sulla tecnologia digitale, anche per non udenti: La Tecnoescena. Il corpo, la tecnologia e la scena, diretto dal docente Anibal Zorilla – InTAD.

Il workshop ha l’obiettivo di creare nuove forme di linguaggio artistico attraverso l’utilizzo del software ISADORA, utilizzando i diversi sensi attraverso una tecnologia interattiva applicata all’arte. Il software Isadora è un ambiente di programmazione grafica che fornisce un controllo interattivo sui media digitali, con particolare attenzione alla manipolazione in tempo reale del video digitale. Raccoglie le informazioni sul movimento, ricevute da diversi tipi di sensori per manipolare video digitali, sintetizzatori musicali e luci. È stato utilizzato per spettacoli teatrali, coreografici e musicali, applicato ad opere di arte interattiva, come installazioni di immagini e suoni e scenografie virtuali.

Il corso, rivolto a chiunque voglia sperimentare nuove tecnologie – anche non udenti – sarà tenuto in lingua spagnola con traduzione in italiano e in LIS.

Il corso avrà luogo presso l’Istituto Statale per Sordi di Roma da lunedì 2 marzo a venerdì 7 marzo 2020, con orario pomeridiano dalle 14 alle 20. Al termine verrà rilasciato un certificato internazionale, mentre i risultati del workshop saranno oggetto di una mostra in uno spazio espositivo a Roma: date e location verranno comunicate in un secondo momento.

Iscrizioni entro il 23 febbraio 2020

Costo: € 120,00

Iscrizioni dopo il 23 febbraio 2020

Costo: € 150,00



Scarica il comunicato stampa in formato in DOCX:

Worhshop La tecnoescena

