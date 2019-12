Il brand Wind dell’operatore congiunto Wind Tre propone, in ottemperanza alla delibera n.46/17/CONS, delle nuove offerte dedicate ai suoi clienti ciechi, ciechi parziali e sordi per garantire loro specifiche agevolazioni economiche, non cumulabili con altri sconti.

Per usufruire delle offerte dedicate è necessario essere titolari di un contratto Wind e comprovare la disabilità di cui si è affetti, tramite certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica.

Le offerte di rete mobile agevolate economicamente sono fruibili unicamente dal cliente avente diritto e, dunque, non possono essere attivate da terze persone anche se facenti parte dello stesso nucleo familiare. Nello specifico, le offerte in questione sono due: una dedicata ai non udenti ed un’altra ai non vedenti.

L’offerta non udenti prevede 100 minuti verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, 2.000 SMS verso tutti e 20 Giga di traffico dati al costo di 7,49 euro al mese, mentre l’offerta non vedenti offre minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, 100 SMS verso tutti e 20 Giga di traffico dati sempre al costo di 7,49 euro al mese.

Entrambe prevedono l’addebito su credito residuo ed hanno un costo di attivazione di 0 euro. Si possono disattivare chiamando il 155 o inviando un SMS con testo “ALL INCLUSIVE NO” al 4033, con efficacia al termine del periodo del rinnovo.

Per accedere ad una delle suddette offerte, è necessario recarsi presso un negozio Wind, sia se già titolare di una SIM Wind che per una nuova attivazione, presentando opportuno certificato di disabilità insieme al Modulo Attivazione per Utenti Disabili, disponibile sul sito ufficiale dell’operatore.

Il traffico illimitato è da considerarsi tale, salvo uso contrario a buona fede e correttezza o per finalità diverse dall’uso personale, secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto Wind.

I minuti verso tutti, inclusi nelle offerte, sono senza scatto alla risposta. Il traffico voce non include quello effettuato in roaming internazionale al di fuori dell’Unione Europea, le chiamate verso numerazioni a tariffa speciale, le chiamate dati o fax, quelle verso numerazioni di gestori esteri e non concorre al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte.

Le offerte, nel bonus SMS, non includono i messaggi inviati in roaming internazionale al di fuori dell’Unione Europea e verso numerazioni di gestori esteri, i messaggi speciali che iniziano con il carattere * (asterisco), i messaggi dei servizi di informazione e intrattenimento, i messaggi di notifica, i messaggi verso indirizzi email, fax e numeri Wind Tandem & SMS.

Il traffico dati incluso, inoltre, non concorre al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte ed è valido solo per le connessioni sviluppate sotto copertura 4G, HSDPA, UMTS, EDGE o GPRS a esclusione delle connessioni GSM.

Superati i minuti inclusi, verrà applicata una tariffa di 29 centesimi di euro al minuto con tariffazione al secondo, mentre superati gli SMS, si applicherà una tariffa di 15 centesimi di euro per ciascun SMS inviato in Italia e di 7 centesimi di euro per ogni SMS inviato nei paesi dell’Unione Europea.

Superati i Giga utilizzabili alla massima velocità (4G), il cliente continua a navigare a velocità ridotta fino a max 128 kb/s senza costi aggiuntivi. Tale restrizione è rimossa entro 48 ore dal rinnovo dell’opzione o dalla sottoscrizione di un’altra opzione internet.

In caso di credito insufficiente per il rinnovo delle opzioni attive sulla SIM, si continuerà ad usufruire del traffico incluso nella propria offerta per un giorno solare, fino alle 23:59 del giorno stesso, al costo di 99 centesimi di euro. Nel caso in cui, il giorno successivo il credito residuo dovesse essere ancora insufficiente, il traffico incluso sarà reso nuovamente disponibile per ulteriori due giorni, al costo di 99 centesimi di euro, per un totale di 1,98 euro.

Al termine dei giorni di fruizione, nel caso in cui il credito non fosse ancora sufficiente, la SIM rimarrà attiva in ricezione o per effettuare chiamate di emergenza. Non sono previsti costi aggiuntivi con il meccanismo Ricarica Automatica Wind.

Le offerte Wind possono essere utilizzate anche nei Paesi dell’UE. Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/2286, l’utilizzo del volume di dati per le offerte dedicate ai disabili, alle stesse condizioni nazionali, è consentito fino ad un quantitativo massimo nel mese di riferimento di 3,6 Giga.

Oltre tale tetto massimo, Wind Tre può applicare il sovrapprezzo previsto, ai sensi e con le modalità previste della regolamentazione 2016/2286, pari a 0,549 centesimi di euro al MB, addebitato a singolo KB, fino al 31 Dicembre 2019.

In caso di passaggio verso un’offerta All Inclusive in modalità Easy Pay, è previsto un costo di cambio offerta pari a 19 euro, addebitato sul metodo di pagamento scelto.

Le offerte per non udenti e non vedenti non sono compatibili con Pieno Wind e tutte le opzioni che includono un bonus valido in Italia e in roaming in Unione Europea di minuti, SMS e GB ad eccezione delle offerte Optional + SMS, + GIGA, GIGA Max Limited Edition, Giga International, offerte internet, Porta i tuoi amici, Wind Home e Giga per te.

L’eventuale opzione non compatibile già attiva sulla SIM sarà disattivata automaticamente per iniziare subito a poter usufruire dell’offerta sottoscritta. In più, sono incompatibili con il servizio Telefono Incluso. Dunque, i clienti con attiva una di queste offerte, non potranno acquistare a rate agevolate un dispositivo presente a listino Wind, salvo eventuali SMS informativi o promo dedicate.

Wind, infine, informa che il beneficio economico parte dalla data di inserimento della domanda completa e si considera attivo per tutta la durata del rapporto contrattuale, salvo cessazione anticipata del contratto.

