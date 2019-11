La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mette a disposizione dei cittadini l’app 112 che permette di chiamare il Numero di Emergenza Europeo 112, dove il servizio è presente, inviando automaticamente i tuoi dati di localizzazione e le altre informazioni che hai incluso nell’app.

L’app 112 ha le seguenti funzioni

Invia la tua posizione alla Centrale Operativa 112 di competenza, permettendo una precisa localizzazione, per un efficace intervento, quando ogni secondo è prezioso.

Salva i tuoi dati personali, inclusi i tuoi numeri ICE (In Case of Emergency) che potranno essere chiamati per te dalla Centrale Operativa 112, in caso di necessità.

NOVITÀ AGGIORNAMENTO APP

Da oggi Where Are U ti permette di chattare con la Centrale Operativa 112.

Quando non puoi parlare, fai una richiesta di chat all’operatore, che abiliterà il supporto ai messaggi sull’app.

La funzione, particolarmente utile per i cittadini non udenti, è vitale in ogni situazione in cui non si può parlare e si ha bisogno di aiuto.

www.nordest24.it/