Prenderà il via il prossimo 1 novembre Apple TV+, il servizio di streaming video in abbonamento di Apple. E verrà lanciato contemporaneamente in oltre 100 paesi e regioni.

Il Ceo di Apple, Tim Cook ha precisato che Apple TV+ offrirà un’esclusiva gamma di programmi originali, film e documentari, tra cui “The Morning Show”, “Dickinson”, “See”, “For All Mankind” e “The Elephant Queen”.

Il servizio sarà disponibile sull’app Apple TV su iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac e altre piattaforme, anche online su tv.apple.com. La spesa mensile sarà di 4,99 euro con una prova gratuita di sette giorni. E questa cifra comprende la visione estesa a tutta la famiglia (fino a un massimo di 6 persone).

Infine, a partire da oggi, chi acquista un qualsiasi iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch o Mac avrà in omaggio un anno del nuovo servizio in streaming.

Produzioni nuove ed esclusive

Queste produzioni originali Apple TV+, frutto di alcune delle menti creative più famose al mondo, saranno disponibili dal 1° novembre nell’app Apple TV:

— See è un’epica storia di fantascienza con Jason Momoa e Alfre Woodard ambientata seicento anni avanti nel futuro. Un virus ha quasi sterminato la razza umana e reso non vedenti i pochi sopravvissuti. Ora che ha perso il senso della vista, l’umanità deve adattarsi e trovare nuovi modi di sopravvivere.

— The Morning Show è una serie interpretata da Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, che sono anche le produttrici esecutive, e ci porta dietro le quinte di un popolare talk show del mattino, dove regna una spietata competizione e una spasmodica ricerca del potere. Fra il cast figura anche Steve Carell.

— Dickinson è una commedia di formazione dai toni amari che, ripercorrendo la vita della giovane poetessa ribelle Emily Dickinson, mette a nudo i limiti della società, della condizione femminile e della concezione familiare dell’epoca.

— For All Mankind è la nuova serie creata da Ronald D. Moore che racconta che cosa sarebbe successo se la corsa allo spazio non fosse mai finita e se il programma spaziale fosse rimasto al centro delle speranze e del sogno americano.

— Helpsters è una serie per bambini ideata dai creatori di “Sesamo apriti”, che ha come protagonisti Cody e un’allegra brigata di mostri che amano risolverei i problemi. Tutto inizia da un piano.

— Snoopy nello spazio è la nuova serie originale di Peanuts Worldwide e DHX Media, che porterà gli spettatori nello spazio insieme a Snoopy, che insegue il sogno di diventare un’astronauta. Snoopy, Charlie Brown e altri personaggi dei Peanuts prendono il comando della stazione spaziale internazionale ed esplorano la luna e lo spazio.

— Ghostwriter è una rivisitazione della famosa serie originale. Racconta le disavventure di quattro ragazzi che si trovano insieme a un misterioso fantasma in una libreria di quartiere, e devono liberare personaggi della letteratura.

— La madre degli elefanti è un apprezzato documentario nonché una “lettera d’amore” verso le specie in via d’estinzione. Gli spettatori seguiranno un elefante e la sua mandria in un viaggio epico. Una storia di amore, perdita e ritorno a casa.

— Oprah Winfrey incontra gli autori più famosi del mondo dando vita a un vivace circolo letterario internazionale, dedicandosi anche a progetti finalizzati ad avvicinare le persone di tutto il mondo e promuovere cambiamenti positivi.



Ogni mese, sull’app Apple TV verranno aggiunti contenuti inediti per Apple TV+, fra cui: