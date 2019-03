Inizia a Padova il roadshow di SMAU, che attraverso otto tappe nazionali e internazionali presentare l’innovazione in Italia, favorisce i contatti e le relazioni, trasferisce le conoscenze tra start up, imprese, centri di ricerca, Pubblica amministrazione.

In programma iniziative, incontri e workshop su Intelligenza Artificiale, IoT, Realtà Aumentata, marketing e sicurezza, con focus specifici su Industria 4.0, Commercio e Turismo, Smart Communities, Start up e Open Innovation, Agrifood.

E il Premio Innovazione che da anni presenta e valorizza le esperienze di innovazione, nelle PMI, nelle PP.AA., nei centri di ricerca: i vincitori del Premio sono chiamati a partecipare agli SMAU Live Show, momenti di confronto tra imprese, decisori pubblici, player del mondo digitale, start up. I Live Show sono trasmessi in diretta streaming, e sono poi disponibili on demand su Triwù, la web TV dell’innovazione.

Attraverso il Premio Innovazione le imprese e le PP.AA. che hanno avviato un progetto di Trasformazione Digitale diventano un modello d’innovazione, valorizzato e messo a fattor comune affinché altre realtà possano trarne ispirazione per le proprie strategie di sviluppo.

Di seguito il programma delle dirette streaming

GIOVEDI’ 28 marzo

Ore 10

Esperienze di Open Innovation: il nuovo modo di innovare e guardare al futuro

Saluti di Pierantonio Macola, Presidente di SMAU

On stage, startup e imprese si raccontano in 90 secondi ciascuna

Tavola rotonda con

Arturo Lorenzoni, Vice Sindaco Comune di Padova

Antonio Guadagnino, CEO Paradigma Exponential Hub

Gianluigi Cogo, Direzione ICT e Agenda Digitale Regione del Veneto

Giovanni Cadamuro, direzione marketing strategico Chiurlo

Pasqualino Codognotto, Associazione Conferenza dei Sindaci del litorale veneto

Ore 11.30

Industria 4.0: tecnologie emergenti, cambiamenti e futuro

Saluti di Pierantonio Macola, Presidente di SMAU

On stage, startup e imprese si raccontano in 90 secondi ciascuna

Tavola rotonda con

Michele Tosi, Direttore Area Incubazione e Start-Up Trentino Sviluppo

Roberto Zampese, Innovation Business Solution Engineer Oracle Italia

Alberto Pravato, General Manager Danfoss

Gianfranco Ulian, Responsabile Commerciale offerta Unify, Atos Italia

Eleonora Carrer, Internal Audit and Control Lafert Group

Ore 13

Sviluppare la rete dell’innovazione: strumenti e servizi per nuovi modelli di business nelle aziende agricole

Saluti di Pierantonio Macola, Presidente di SMAU

On stage, startup e imprese si raccontano in 90 secondi ciascuna

Tavola rotonda con

Chiara Sattin, Delegato innovazione nel Pimario per Giovani di Confagricoltura – ANGA

Sandro Crivellaro, Founder Azienda Agricola Crivellaro Sandro

Sofia Michieli, Azienda Agricola Michieli Sofia

Giovanni Maria Martingano, coordinatore Assintel Veneto

Giulia Turra, Manager esecutivo New Business Start Cube

Enrico Bellio, Responsabile Commerciale Nonno Andrea

Ore 14.30

FinTech e pagamenti digitali: uno sguardo verso il futuro

Saluti di Pierantonio Macola, Presidente di SMAU

On stage, startup e imprese si raccontano in 90 secondi ciascuna

Tavola rotonda con

Comune di Venezia

Fabio Sorrentino, Responsabile dell’Ufficio Standard e Architettura Consorzio CBI

Paolo Barichello, Regione del Veneto

Edoardo Parisi, CEO & Co-Founder Unipiazza

Jason Boon, Strategy and Business Development Nexi

Ore 16

Open Innovation: il nuovo approccio che guida le aziende verso gli scenari futuri

Saluti di Pierantonio Macola, Presidente di SMAU

On stage, startup e imprese si racconteranno in 90 secondi ciascuna

Tavola rotonda con

Anna Testa, Sales Specialist Digitization Cisco

Marco Mazzola, Knowledge Transfer Senior Specialist Dompé

Martina Palmese, Brand, CSR and Innovation Specialist QVC Italia

Annamaria Rizzato, Direttore Marketing San Marco Group

Antonio Baldassarra, CEO Seeweb

Stefano Carosio, Managing Director UniSmart

VENERDI’ 29 marzo

Ore 10

Smart working e innovazione

Saluti di Pierantonio Macola, Presidente di SMAU

On stage, startup e imprese si raccontano in 90 secondi ciascuna

Tavola rotonda con

HPE

Antonio Rigon, Direttore Amministrazione e Finanza di Polymnia Venezia – referente progetto M9 Museo del Novecento

Giovanni Vignola, KPMG

Filippo Veronese, Innovation manager Autostar

Idelfo Borgo, Regione del Veneto

Ore 11.30

Industria 4.0 e innovazione nel Made in Italy

Saluti di Pierantonio Macola, Presidente di SMAU

Antonio Loborgo, Territory Business Manager Cisco

Ettore Corà, Amministratore Delegato Corà Domenico & Figli

Carlo Bagnoli, Consigliere SMACT competence center – Università Ca’ Foscari

Stefan Bezzon, Manager Del Brenta

Regione del Veneto

Ore 13

Strumenti e strategie per lo sviluppo territoriale: le opportunità per le imprese

Saluti di Pierantonio Macola, Presidente di SMAU

On stage, startup e imprese si raccontano in 90 secondi ciascuna

Tavola rotonda con

Pietro De Caro, Datasoil

Nicola Gianese, iDigital & IT Director Stevanato Group

Roberto Crosta, Segretario Generale Unioncamere del Veneto e Segretario Generale della Camera di Commercio di Padova

Manuel Petrucci, Responsabile Marketing e Comunicazione Krupps

Ore 14.30

Il settore agroalimentare e l’innovazione dell’eccellenza Made in Italy

Saluti di Pierantonio Macola, Presidente di SMAU

On stage, startup e imprese si raccontano in 90 secondi ciascuna

Tavola rotonda con

Denise D’Ambros, Responsabile della formazione Avepa

Amedeo Caffini, Ufficio Tecnico Caffini

Antonio Bortoli, Direttore Generale Lattebusche

Lorenzo Cremona, Director, Product Management Oracle

ore 16

Smart Communities, PA Digitale e Valorizzazione del Territorio: come tracciare nuove rotte per lo sviluppo

Saluti di Pierantonio Macola, Presidente di SMAU

On stage, startup e imprese si raccontano in 90 secondi ciascuna

Tavola rotonda con

Maria Rosa Pavanello, Presidente Anci Veneto

Maurizio Gasparin, Regione del Veneto

Corrado De Bari, Oracle

Unione dei Comuni della Marca occidentale

Sergio Rossi, Assessore del Comune di Schio

Comune Pieve del Grappa

