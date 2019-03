Da oggi, grazie alla nuova funzione ‘SOS per sordi’ dell’app gratuita “ACI Space” (iOS Android) – attivata dall’Automobile Club d’Italia, in collaborazione con ACI Global – per gli automobilisti non udenti il soccorso stradale non sarà più un problema.

Per richiedere l’intervento del soccorso stradale ACI, infatti, basterà confermare la posizione GPS rilevata dalla app, inserire la targa del veicolo e il proprio numero di cellulare e “fare tap” sul pulsante “Attiva il servizio”.

ACI Space invierà, automaticamente, una e-mail alla centrale ACI Global, con tutti i dati necessari per effettuare il soccorso e l’automobilista riceverà un sms con l’orario di arrivo del carro attrezzi.

L’app gratuita “ACI Space” per smartphone e tablet è stata ideata per creare un punto di contatto continuo con automobilisti e motociclisti. L’applicazione, disponibile per iOS e Android, fornisce anche informazioni in tempo reale su ogni veicolo, su mobilità e traffico, e offre strumenti di pagamento per parcheggi, pedaggi e soluzioni di trasporto pubblico.

ACI Space, gli altri servizi

Oggi, oltre al servizio SOS, “ACI Space” offre: Around Me (ricerca online dei punti di interesse su mappa); Club (offerte e vantaggi per i soci ACI); Infotarga (per conoscere gratuitamente le caratteristiche di qualunque veicolo, dalla classe Euro alla potenza, informazioni sulla posizione al Pubblico Registro Automobilistico ed eventuali segnalazioni di furto); MyCar (panorama dettagliato sulle scadenze e le formalità dei propri mezzi, compresi bolli arretrati o fermi amministrativi); ACI&Co (racchiude i servizi informativi di ACI alla collettività come i notiziari sulla viabilità locale di “LuceVerde” e la rivista digitale “L’Automobile”, oltre alle funzionalità di pagamento elettronico per la sosta, l’accesso ZTL e il trasporto pubblico locale attraverso la piattaforma “MyCicero”).

