In riferimento alla delibera AGCOM N. 46/17/CONS, Poste Mobile, operatore di rete virtuale di proprietà di Poste Italiane operante in Italia grazie alla rete di Wind fino in 4G, propone ai propri clienti affetti da sordità o cecità totale o parziale delle offerte agevolate.

Al fine di capire per bene la natura delle offerte proposte da PosteMobile, si ricorda che il gestore telefonico nelle proprie opzioni tariffarie utilizza solitamente il sistema Credit: 1 Credit equivale ad 1 minuto di conversazione, ad 1 SMS o ad 1MB di navigazione internet.

Per usufruire dei benefici è necessario recarsi in un ufficio postale e attivare una SIM PosteMobile, il cui costo è pari a 15 euro con 5 euro di traffico incluso.

Una volta che la propria SIM risulta attiva, si deve compilare il modulo dedicato per l’attivazione del piano agevolato, ed inviarlo via fax al numero gratuito 800185111, allegandovi anche:

La copia della certificazione medica rilasciata dalla ASL competente per territorio o da altro Ente pubblico titolato, comprovante la sordità così come definita dalla Legge 381/70 e successive modifiche, o la la cecità totale o parziale così come definita dalla Legge 138/2001 e successive modifiche;

competente per territorio o da altro Ente pubblico titolato, così come definita dalla Legge 381/70 e successive modifiche, così come definita dalla Legge 138/2001 e successive modifiche; La copia di un documento d’identità in corso di validità.

Il piano agevolato pensato per i clienti non udenti, prevede ogni giorno 50 SMS gratuiti verso tutti i numeri mobili e l’opzione Mobile 30GB con, ogni mese, 30 Giga al costo di 7,5 euro mensili. I 50 SMS giornalieri previsti sono a costo zero, infatti in caso di piano non rinnovato per mancanza di credito, continuano ad essere utilizzabili, cosi come spiegato di seguito.

Superati i 50 SMS giornalieri gratuiti, si applica la tariffa di 6 centesimi di euro per ciascun SMS inviato verso tutti i cellulari. Gli SMS inclusi ed eventualmente non utilizzati nel periodo di riferimento non sono cumulabili con quelli del giorno successivo e andranno persi.

Il mancato rinnovo del piano per credito insufficiente, determina il mantenimento dei 50 SMS gratuiti verso tutti i numeri mobili e per la componente dati, l’applicazione della tariffa base giornaliera di 3,50 euro per 400 MB di traffico internet.

Le chiamate sono tariffate a 6,05 centesimi di euro al minuto verso i numeri PosteMobile e a 16,13 centesimi di euro al minuto verso tutti gli operatori mobili e fissi. La tariffazione delle chiamate è a scatti anticipati della durata di 30 secondi, senza scatto alla risposta.

Il piano agevolato dedicato ai clienti non vedenti offre invece, 2000 credit per effettuare chiamate, inviare SMS e navigare in internet e 30 Giga di traffico daticorrispondente a 30.720 credit, dedicati alla sola navigazione su smartphone e tablet. Il tutto al costo di 7,50 euro al mese addebitati sul credito residuo della SIM, all’attivazione e ogni 30 giorni per i rinnovi.

Per quanto concerne la navigazione internet, vengono prima consumati i Giga inclusi nell’offerta e solo dopo il loro esaurimento, i credit ancora disponibili. Ciascun credit si scala, come detto, al raggiungimento di 1 MB di traffico

I credit ed il bundle dati vengono accreditati ogni 30 giorni e non sono cumulabilicon quelli del mese successivo, pertanto quelli non utilizzati nel periodo di riferimento si perdono definitivamente. I credit inclusi non si possono utilizzare per i servizi a sovraprezzo e per quelli di gestione chiamate.

Qualora si dovessero esaurire i credit previsti dall’offerta, si applicano le tariffe extrasoglia di 18 centesimi di euro al minuto per le chiamate, 12 centesimi di euro per ciascun SMS inviato e di 50,41 centesimi di euro al MB, per la navigazione Internet.

In qualunque momento il cliente può verificare i credit residui dalla propria Area Personale del sito dell’operatore, dall’app ufficiale PosteMobile o telefonando il Servizio Fai da Te 401212 o l’Assistenza Clienti al 160.

In caso di mancato rinnovo del piano per credito insufficiente questo sarà sospeso e per riattivarlo sarà sufficiente effettuare una ricarica di importo pari o superiore al costo mensile previsto.

Durante il periodo di sospensione del piano per mancato rinnovo o in caso di disattivazione dell’opzione, si applicano le tariffe extrasoglia per chiamate ed SMS previste e la tariffa base a consumo per la navigazione Internet (mediante punto di accesso wap.postemobile.it) di 3,50 euro per 400 MB al giorno.

I minuti e gli SMS previsti nell’offerta possono essere utilizzati anche per il traffico effettuato in roaming nei Paesi dell’Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di utilizzo corretto previste dall’articolo 4 del Regolamento UE 2016/2286.

Per il traffico dati invece, il quantitativo di Giga disponibile in roaming alle stesse condizioni nazionali, dipende dall’importo del canone dell’offerta nazionale ed è calcolato in base alla seguente formula (per il 2019): Volume di GB = (importo del canone della tua offerta (IVA esclusa) /4,5) x 2.

Oltre questo limite è possibile navigare in UE al costo di 0,58 centesimi di euro ogni MB in base ai KB effettivamente consumati, fino all’esaurimento di tutti Giga previsti dalla propria offerta nazionale. In caso di superamento dei Giga disponibili in base al piano nazionale sottoscritto si applica la tariffa extrasoglia nazionale di 50,41 centesimi di euro ogni MB.

La navigazione e l’uso dei giga in 4G è abilitata solo dietro utilizzo di Smartphone 4G, sotto copertura PosteMobile 4G. La massima velocità è di 150 Mbps in 4G e di 42 Mbps in 3G, ma in linea generale dipende dalla congestione della rete, dalla copertura presente nella zona, dal dispositivo usato, dal sistema operativo e dal browser, come anche dal numero di utenti collegati ad uno stesso server o pagina web.

Tutte le tariffe PosteMobile sono da intendersi IVA inclusa, senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo; il traffico dati è valido tramite APN wap.postemobile.it, con tariffazione sui KB realmente consumati.

Per informazioni più dettagliate si consiglia la lettura della sezione dedicata disponibile sul sito ufficiale del sito ufficiale dell’operatore.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale Telegram di MondoMobileWeb. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.

https://www.mondomobileweb.it/