Troppo spesso ci si dimentica di chi è meno fortunato, per questo su segnalazione di un nostro lettore, oggi vogliamo pubblicizzare l’offerta che CoopVoce dedica a tutti i non vedenti e non udenti.

In ottemperanza alla delibera n. 46/17/CONS, CoopVoce dedica la promozione ChiamaTutti TOP ad un prezzo speciale: solo 4 euro al mese

L’offerta prevede ogni mese 20 GB di traffico internet nazionale su rete 4G (traffico conteggiato a singolo KB), minuti illimitativerso tutte le numerazioni nazionali (con tariffazione al secondo) e SMS illimitati. Al superamento dei GB compresi nel mese, il traffico internet è inibito.

Per attivare l’offerta basta inviare una mail all’indirizzo comunicazioni@coopvoce.it con la seguente documentazione allegata:

fotocopia di un documento di identità valido;

fotocopia dell’attestazione medica che accerti lo stato di sordità o cecità totale o parziale (certificati redatti dalla competente autorità sanitaria pubblica) da allegare solo in caso di prima attivazione;

richiesta esplicita di attivazione con indicazione del numero di telefono su cui attivare la promozione (nel corpo della mail).

Ciascun cliente può attivare l’offerta agevolata su un solo numero e dichiara di non aver già fruito su altre utenze telefoniche mobili di CoopVoce o di altri operatori mobili dell’agevolazione, impegnandosi a rispettarne il limite predetto per tutta la durata dell’offerta, ai sensi dell’art. 5 della Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 46/17/CONS.

È possibile disattivare l’offerta in qualsiasi momento chiamando gratuitamente il Servizio Clienti 188 o accedendo all’App di CoopVoce o all’Area Clienti di coopvoce.it.

