VEASYT Live! è il servizio di video-interpretariato online in 20 lingue vocali e lingua dei segni su smartphone, tablet e computer. È stato eletto vincitore del Premio More Than Pink 2018 di Italia Camp e Associazione Susan G. Komen (Associazione per la lotta contro i tumori al seno) per la sezione “Salute e Migranti”, tra più di 150 canditature provenienti da tutta Italia.

Il servizio di video-intepretariato VEASYT Live! permette alle Pubbliche Amministrazioni (Ospedali, Comuni, Forze dell’ordine, Prefetture, ecc) ed enti che forniscono servizi ai cittadini (SPRAR, cooperative sociali, enti di promozione sociale e turistica) di comunicare in modo semplice con migranti, cittadini di lingua straniera o con persone sorde che usano la LIS. Già attivo in molte regione italiane, e con una prima collaborazione in ambito internazionale.

Nell’ambito del premio More Than Pink 2018 è stato riconosciuta l’innovatività applicata alle attività legate ai servizi a favore di richiedenti asilo, in modo professionale, immediato ed economicamente sostenibile, per garantire il migliore servizio ottimizzando al meglio i tempi e i costi.

Al progetto vincitore verrà conferito un premio del valore complessivo di 30.000 €, di cui 15.000 € in denaro e 15.000 € in beni e servizi di mentoring e coaching, forniti da un network di stakeholder provenienti dal mondo delle istituzioni, delle aziende, degli ospedali e delle Università.

Alla premiazione, svoltasi a Matera il 19 dicembre, il Presidente di VEASYT srl ha affermato:

“Il video-interpretariato rappresenta un’importante occasione di innovazione digitale per le pubbliche amministrazioni italiane, garantendo sia efficientamento economico e logistico, sia elevata qualità del servizio. La nostra soluzione dà una opportunità concreta alle nostre pubbliche amministrazioni di seguire le scelte innovative già adottate con successo in altri paesi Europei e internazionali”.

QUI link alle immagini della cerimonia di premazione.

Alcuni link sui servizi VEASYT:

– video demo: http://bit.ly/VEASYT_video_ITA

– sito del servizio: www.interprete.live

– pagina Facebook: https://www.facebook.com/VEASYT

Per ulteriori informazioni sul servizio di video-interpretariato per le pubbliche amministrazioni, le associazioni e le aziende, scrivere a info@veasyt.com.

Susan G. Komen Italia è un’organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno attiva su tutto il territorio nazionale. Dal 2000 ha investito più di 17 milioni di euro in oltre 850 nuovi progetti.

ItaliaCamp è una associazione che dal 2009 crea connessioni e sviluppa processi di innovazione per generare impatto sociale attraverso percorsi di educazione, attività di open innovation, ideazione e animazione di innovation hub e servizi di impact finance, coinvolgendo associazioni, imprese, pubbliche amministrazioni, università e centri di ricerca.

