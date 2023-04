Giovanni Improta “in silenzio”_ Sparring nelle palestre d’Italia

CASALUCE. Giovanni Improta, atleta sordo, è stato l’unico al mondo a vincere titoli e cinture prestigiose battendo atleti normodotati udenti in diverse discipline da combattimento sportivo. Il libro incentrato sulla sua storia, “Vincere nel silenzio”, scritto da Armando Pirolli, sta facendo il giro del mondo ed ora, all’orizzonte, si intravede un nuovo importante progetto.

Un’iniziativa sportiva e di integrazione sociale, che nasce dalla collaborazione con “CSEN”, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Il progetto vedrà il campione casalucese recarsi presso le palestre di varie Regioni d’Italia e cimentarsi nello Sparring con atleti agonisti ed amatori.

Giovanni, insieme alla sorella Vincenza, campionessa di Kick Boxing e Pugilato F.P.I., gestisce la storica palestra di famiglia (prima a nascere in Terra di Lavoro) “Boxing Improta Casaluce”. Attualmente, l’atleta non si allena più come prima, seppur faccia parte della Nazionale Italiana Karate F.S.S.I. e si cimenti nel combattimento libero (kumite). Nonostante tale disciplina non sia particolarmente consona alle sue caratteristiche (tecniche particolarmente controllate), i ranking lo vedono tra i migliori atleti internazionali.

La vita sportiva di Giovanni comincia a soli 6 anni per una carriera in cui ha calcato tatami, pedane del Kung fu Sanda, e ring, disputando più di 300 match (quattro discipline: kick boxing, boxe cinese (sanda), pugilato e karate). A partire dalla categoria esordienti fino ad arrivare ai dilettanti, il kickboxer ha vinto tanti titoli nazionali ed internazionali. Giunto nei Professionisti della kick boxing, Giovanni, ha conquistato tre cinture di campione del mondo, nella Boxe Cinese (Sanda) due titoli mondiali e nella Boxe, ha vinto una cintura di campione Europeo dei Supermedi W.B.L. Titoli conquistati contro atleti normodotati (udenti). Nel Karate F.S.S.I., Improta ha ottenuto una medaglia di bronzo olimpica.

“Sono contento di far parte di questo progetto – è il pensiero di Giovanni Improta -. E’ un onore per me andare nelle palestre d’Italia e fare Sparring, portando in alto un mio profondo messaggio:lo sport è una vera fonte di aggregazione, di rispetto nei confronti degli alti e di saggezza verso il prossimo”

di Biagio Russo