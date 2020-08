Tokyo 2020: informazioni sui biglietti

Alla luce del rinvio dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020, annunciato il 24 marzo 2020, e della pubblicazione del nuovo calendario delle competizioni avvenuta il 3 agosto, il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo ha stabilito le seguenti politiche relative ai biglietti:

Status e rimborso dei biglietti che sono già stati acquistati da residenti in Giappone attraverso il sito Web ufficiale dei biglietti di Tokyo 2020

In linea di principio, i biglietti già acquistati saranno validi per la stessa sessione nella nuova data. Se non saràpossibile partecipare alla sessione nella nuova data, è possibile richiedere un rimborso. Il rimborso sarà effettuato non prima dell’autunno 2020. I dettagli del programma di rimborso e delle procedure saranno resi noti una volta confermati.

Biglietti acquistati da spettatori stranieri attraverso un rivenditore autorizzato di biglietti (ATR)

Per quanto riguarda i biglietti acquistati tramite rivenditori di biglietti autorizzati (ATR) dei rispettivi territori saranno gestiti in linea con i termini e le condizioni di ciascun ATR. Per gli acquirenti di biglietti dall’estero, gli ATR forniranno futuri aggiornamenti e modifiche al programma di biglietteria.

Per maggiori dettagli su come contattare il proprio ATR, consultare gli elenchi ATR disponibili sul nostro sito:

ATR Paralimpici

Vendite future dei biglietti dei Giochi Paralimpici

Le vendite dei biglietti dei Giochi Paralimpici, incluso il servizio di rivendita ufficiale, sono state sospese. Le informazioni relative ai metodi di vendita e un programma delle vendite future saranno rese note tramite questo sito Web e altri canali di comunicazione una volta che saranno disponibili.

Per la vendita dei biglietti di persone che utilizzano la lotteria delle cartoline si fa presente che queste sono attualmente in fase di revisione. Una volta confermati i dettagli, verranno annunciati tramite il sito web ufficiale Tokyo 2020