“Don’t stop me now”, gli atleti paralimpici cantano i Queen per Alex Zanardi

Il mondo paralimpico si stringe attorno al campione bolognese e gli dedica un appassionato video sulle note della sua canzone preferita, “Don’t stop me now” dei Queen: “ Non fermarti Alex, non fermarti ora! #ForzaAlex”

ROMA – Ci sono Martina Caironi e Nicole Orlando, Viola Strazzari e Simone Barlaam, Luca Mazzone e anche il presidente Luca Pancalli: è tutto il Cip, quello che ha scelto di prendere parte a un video dedicato ad Alex Zanardi, il campione paralimpico ricoverato al San Raffaele a Milano dopo un incidente nel senese lo scorso 19 giugno. “Le tue sfide più importanti hanno avuto questa colonna sonora e il mondo paralimpico si unisce per dedicarti la tua canzone preferita: ‘Don’t stop me now’! Non fermarti Alex, non fermarti ora! #ForzaAlex”, scrive il Comitato italiano paralimpico sul suo profilo Facebook.



VIDEO

Annalisa Minetti, campionesse mondiale di atletica leggera, è la prima a prendere la nota. Poi c’è Daniele Cassioli, campione di sci nautico. Martina Caironi, plurimedagliata e portabandiera italiana alle Paralimpiadi di Rio 2016; Giulia Ghiretti, la fortissima nuotatrice originaria di Parma; Mario Bertolaso, velocista; Rosa Efomo De Marco per il para-badminton; Silvia Biasi e Giulia Aringhieri, azzurre della squadra di sitting volley.