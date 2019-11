Fino al 3 novembre il primo dei due raduni nazionali del progetto realizzato Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano in collaborazione con Federazione Sport Sordi Italia – FSSI e Sport and Fun Holidays. Ci sarà la nazionale di pallavolo femminile sorda, che punta ai mondiali

ROMA – Si radunerà a Milano la nazionale di pallavolo femminile sorde, per mostrare che si può “volare oltre i limiti”. Dal 31 ottobre al 3 novembre si svolgerà infatti, nel capoluogo lombardo, il primo dei due raduni nazionali del progetto “Campioni sordi ieri, oggi e domani” realizzato dalla Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano in collaborazione con Federazione Sport Sordi Italia – FSSI e Sport and Fun Holidays, e sostenuto da Fondazione Vodafone Italia nell’ambito dell’edizione 2019 del bando OSO – Ogni Sport Oltre. “Volare oltre i limiti” è lo slogan del weekend di sport senza barriere con la Nazionale Volley Sorde, una squadra che punta ai Campionati Mondiali del 2020, in programma dal 2 al 12 luglio a Chianciano Terme.

Parteciperanno al raduno, per un momento di allenamento e gioco, anche le giovani atlete della neonata under 12/13 azzurra. Una prima volta che centra in pieno uno degli obiettivi del progetto: promuovere l’attività sportiva soprattutto tra i più giovani favorendo l’inclusione e la crescita atletica dei campioni sordi di domani. Le dieci pallavoliste sono state scovate grazie ad un lavoro capillare di osservazione portato avanti dallo staff azzurro e grazie alla grande visibilità che la nazionale maggiore ha avuto in occasione delle Olimpiadi 2017 e degli Europei 2019. Oggi le ragazze possono così iniziare una grande avventura nella pallavolo, un’esperienza che può portarle lontano, sia dal punto di vista sportivo che da quello sociale, nel rapporto con gli altri, aiutandole a migliorare la propria autonomia.

“Il fatto di avere questa novità dell’under 12/13 nell’occasione del ritiro di Milano è davvero importante – sostiene il direttore tecnico Fssi e responsabile per le attività di pratica sportiva del progetto Campioni sordi ieri, oggi e domani, Loredana Bava – Le ragazze vivranno un’esperienza unica che le farà crescere fin da subito. Se penso a quando ho iniziato io, a quando non c’era un’attività giovanile, se penso a tutto il percorso che stiamo portando avanti, un po’ mi commuovo anche. Ed è solo l’inizio, siamo consapevoli ma siamo felici”.

Gli allenamenti si terranno nel Centro Asteria di piazza Francesco Carrara dove, oltre all’incontro tra le atlete U12/13 sorde e udenti il 2 novembre alle ore 16, si potrà vedere in azione, il 1° novembre alle ore 20, la Nazionale Volley Sorde nell’amichevole con il Consorzio Properzi Volley serie D. “Vogliamo affinare l’intesa tra le ragazze, vedere giocatrici nuove che possano portare il proprio apporto alla causa e prepararci per questo Mondiale in casa al quale teniamo moltissimo – spiega l’allenatrice della squadra nazionale, Alessandra Campedelli – Il livello tecnico e atletico che ritroveremo a Chianciano la prossima estate sarà molto più alto di quello incontrato a Cagliari all’ultimo Europeo che ci ha visto vincere la medaglia d’oro. Veniamo da una crescita costante che non vogliamo certo fermare e cercheremo un buon risultato senza smettere mai di sognare: #unmattoncinoallavolta, #insiemesipuò, come sempre”.

L’iniziativa “Volare oltre i limiti”, nata nel 2015 per volontà della Fondazione Pio Istituto dei Sordi, raggiunge quest’anno grazie al progetto sostenuto da Fondazione Vodafone Italia ancora maggiore forza e continua così a promuovere l’importanza dello sport come “linguaggio universale per eccellenza che possiede la straordinaria capacità di abbattere le barriere comunicative in campo e fuori, e di azzerare le distanze anche tra le stesse persone sorde” dichiara il direttore della Fondazione, Stefano Cattaneo.