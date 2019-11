Moncalvo Calcio ci prende gusto e infila il secondo successo con la prima squadra di calcio a cinque.

Biancorossi impegnati nel campionato Csi di Asti dove si ritrovano tra le tre leader grazie al successo in rimonta su Avis Villafranca (3-2). Gli ultimi cinque giri dell’orologio nel match disputato al PalaIsola di Isola d’Asti trasformano una possibile sconfitta in un’esaltante affermazione.

Sotto 2-0 la squadra diretta da Sergio Fasolin ha freddezza e capacità di infilare tre reti in sequenza che confermano la squadra biancorossa a punteggio pieno. Vittoria che porta la firma di Alessandro Suman, Mirko Monzeglio e Davide Gardini. Moncalvo Calcio che dopo aver superato il C.Q. Torretta Asti ha avuto la meglio contro un’altra delle squadre indicate tra le più ambiziose del girone. Non per questo il tecnico Fasolin cede a facili entusiasmi: “è ancora presto, dobbiamo volare basso e lavorare duro in allenamento sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo soprattutto stare attenti ad evitare cali di tensione, non dobbiamo abbassare la guardia in previsione delle prossime due partite, che saranno comunque molto difficili”.

Prossimo impegno del Moncalvo mercoledì (alle 21) nella palestra Dalla Chiesa di Asti con avversario Asd Sordi, quintetto ancora al palo.

Nel fine settimana tornerà in azione poi la squadra Juniores nel terzo turno del campionato di calcio a sette Csi di Torino. Il giovane gruppo agli ordini di Fabio Favarin dopo due risultati opposti (largo successo all’esordio in casa e k.o. di misura in trasferta) sabato tornerà sul campo di casa. Fischio d’inizio alle 15 al “Micco” nell’incrocio che opporra i boys biancorossi alla capolista del girone Sporting San Giuseppe Azzurra

http://www.lavocediasti.it/