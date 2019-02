Giuseppe Cirrone ha 34 anni, siciliano di nascita ma ormai ma bresciano d’adozione. La sua storia parla di una sete quotidiana di normalità scandita dal calcio.

Giuseppe è sordo e ha scoperto il suo amore per il pallone da ragazzino: «Ho cominciato a ricoprire il ruolo di portiere quando frequentavo l’istituto scolastico per sordi di Padova. Lì si giocavano tornei regionali e per la Sicilia nessuno voleva stare fra i pali. Mi sono offerto volontario ed eccomi qui. Problemi sul campo? No, noi comunichiamo con l’empatia».

Oggi Giuseppe è uno dei protagonisti del campionato nazionale di calcio a 5 organizzato dalla Fssi, la Federazione Sport Sordi Italia. Colonna portante della Gss Torino e della Nazionale sordi di calcio a 5 e ha raccontato al Giornale di Brescia la sua storia

