Come ci piace dire spesso: “Non solo prima squadra”. Sabato 23 febbraio l’Oleggio Junior Basket ha l’onore di patrocinare un evento sportivo molto importante: la Coppa Italia Basket Sordi, che dopo anni fa di nuovo tappa in Piemonte.

L’appuntamento è a Castelletto Ticino al PalaEolo, la casa degli Squali. Tre le formazioni impegnate per conquistare il titolo: la Gs Ens Varese, organizzatrice della competizione che al momento non ha mai vinto il trofeo, Amplifon Royal Lions Fabriano e l’attuale campionessa Asd Sordi Pesaro (sette Coppe Italia, le ultime cinque consecutive). Quella con la Gs Ens Varese è un’amicizia che la società biancorossa coltiva da oltre un anno grazie al nostro istruttore minibasket e allenatore del settore giovanile Ignazio Somma, alla guida della squadra sordi.

Il programma:

• Varese – Pesaro alle 10 • Fabriano – squadra perdente alle 13.30 • Fabriano – squadra vincente alle 17 (a seguire premiazioni) Le parole del Gm Daniele Biganzoli: “Siamo molto contenti di poter dare il nostro patrocinio a un evento così, che ci vede anche in prima fila nell’organizzazione e nel sostegno agli amici di Varese. E’ una competizione che abbraccia una “fetta” di sport di cui non si parla molto e quindi non così conosciuta come invece merita. Poter ospitare un torneo di massimo livello crediamo sia un bellissimo spot per la nostra pallacanestro, lo sport più bello del mondo. Vedremo in campo ragazzi determinati, grintosi, con la voglia di conquistare il titolo.

Chi vincerà? Il basket!”. Le parole del capitano e presidente della società di Varese Cristian Gnodi: “Siamo orgogliosi di poter portare un evento nazionale dedicato ai sordi così importante al PalaEolo, in Piemonte mancava da tanti anni. Il primo grazie va al nostro coach, Ignazio Somma, perché con lui è nata questa bella collaborazione con Oleggio.

Ci teniamo poi a ringraziare il presidente Bonini per la collaborazione e tutta la società di Oleggio per il più che prezioso contributo. Spero che questa collaborazione possa durare nel tempo e far sì che sempre più atleti sordi possano avvicinarsi a questa disciplina sportiva. Per parlare della competizione, sarà una bella giornata con tre battaglie e faremo del nostro meglio per conquistare la prima Coppa Italia di Varese”.

