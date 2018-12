Caserta – Lunedì 3 dicembre, all’auditorium della Scuola Specialisti dell’Aereonautica Militare di Caserta, l’olimpionico Giovanni Improta, medaglia di bronzo individuale nel karate ai giochi olimpionici silenziosi di Samsun 2017 (Turchia), ha conseguito la medaglia d’argento per merito atletico Coni Cip 2018.

Un altro importante riconoscimento per l’atleta teverolese, frutto di vittorie ottenute con sacrifici e duri allenamenti quotidiani. Il suo merito è stato quello di abbattere inevitabili barriere nei diversi sport da combattimento in cui si è cimentato, battendo atleti normodotati. Al di là del bronzo in terra turca, il curriculum del teverolese è davvero ricco di successi ottenuti sul ring: tre volte campione del mondo professionista nella kick-boxing, due volte campione del mondo nel “sanda” (boxe cinese), campione europeo World Boxing League (Wbl).

“Senza ombra di dubbio – commenta lo staff capitanato dal maestro Antonio Improta – Giovanni è tra gli sportivi sordi più rappresentativi nello sport da combattimento a livello mondiale. Lui che ha dimostrato come un atleta con disabilità possa diventare tra i migliori al mondo grazie ad un’interminabile caparbietà”.

http://www.pupia.tv