PUBBLICITA

Doha, 27 nov. – Criticato per le condizioni di lavoro a volte disumane degli immigrati che hanno costruito stadi e strutture, i Mondiali del Qatar hanno cercato di cominciare a risolvere problemi annosi delle grandi manifestazioni internazionali, come l’accessibilità per i disabili, e anche di venire incontro alle persone affette da autismo. Video (askanews)