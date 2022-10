L’India ha battuto il Sudafrica vincendo il DICC T20 Champions Trophy 2022

PUBBLICITA

AJMAN: La squadra indiana di cricket per non udenti ha conquistato il Trofeo dei campioni T20 del Deaf International Cricket Council battendo il Sud Africa di 39 corse al Malek Stadium qui.



L’India, l’unica squadra imbattuta nel torneo, ha segnato 140 su 4 in 20 over battendo prima e poi ha battuto il Sud Africa per 101. Messo in pipistrello, lo skipper Virendra Singh (50 non eliminato) e Indrajeet Yadav (40) hanno contribuito con il salice.

Inseguendo, R du Plessis (23) ha segnato il miglior punteggio per il Sud Africa ma non è stato sufficiente.

Entrando in finale, l’India aveva vinto tutte e tre le partite del girone all’italiana contro Australia, Bangladesh e Sud Africa