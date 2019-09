Prosegue l’impegno del servizio pubblico che anche stasera e domani proporrà degli speciali per raccontare ai telespettatori la nascita del nuovo esecutivo, il cui giuramento avrà luogo domani mattina al Quirinale. La programmazione Rai comincia stasera, su Rai3, alle 21.25, con lo “Speciale Tg3 Nuovo Governo”, per proseguire domani, 5 settembre, su Rai1, con lo Speciale Tg1 “I giorni del Governo”, condotto in studio da Francesco Giorgino, con ospiti ed opinionisti politici, in onda dalle 9.20 alle 11.20 con collegamento in diretta dal Quirinale per la cerimonia di giuramento dei Ministri.

Cerimonia che sarà seguita live anche da Rainews24, dalle 10 alle 12, con un’edizione speciale di “Studio 24”, condotta da Sabrina Bellomo con il direttore Antonio Di Bella: l’intera diretta di Rainews sarà trasmessa anche nella lingua dei segni (LIS).

Alle 15.30, su Rai2, andrà in onda un’edizione specale del Tg2. Nel corso della giornata, spazi dedicati alla formazione del nuovo esecutivo anche all’interno delle rubriche UnoMattina, Agorà Estate e Tg2 Post.

Anche RaiRadio1, infine, dalle 9.30 alle 12, seguirà in diretta la cerimonia dal Quirinale, con collegamenti dalle sedi istituzionali e dei partiti con lo speciale “Diario della crisi”.

https://www.rai.it/