Un momento di grande magia ha aperto il consiglio comunale di Nettuno con il coro Lis dei bambini dell’Istituto comprensivo Nettuno 2 invitati dall’assessore Camilla Ludovisi. Ben 14 classi per un anno intero sono stati coinvolti nel progetto di Officina Lis che riguarda il linguaggio dei segni. Il risultato è stato stupefacente e commovente. Tanti applausi per i bambini da parte del consiglio comunale e dei presenti in sala.

I bambini hanno anche ‘cantato’ con i segni l’Inno nazionale. Infine il Sindaco Alessandro Coppola ha preso la parola ed ha ringraziato i bambini per la splendida interpretazione ed ha colto l’occasione per fare gli auguri agli studenti e alle loro famiglie.