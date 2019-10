Ha preso il via venerdì 11 ottobre 2019 la nuova stagione di concerti per l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e per il suo Direttore principale James Conlon. Per tre settimane consecutive di lavoro il protagonista sarà l’immortale Beethoven, del quale ricorre nel 2020 il duecentocinquantesimo anniversario della nascita.

La serata inaugurale in programma venerdì 11 ottobre alle 20 all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino (turno blu) è coincisa con l’inizio del progetto ASCOLTAPIC – Chiocciole in Musica, con la quale la nostra associazione sulla scia del “Progetto Beethoven: accorda la Sinfonia al tuo Sentire” ha attivato con parte delle risorse ricevute tramite la scelta dei cittadini sul 5×1000 relativo all’anno 2016 un progetto con duplice valenza: da un lato viene proposto nell’ambito dell’accessibilità alla Cultura con la finalità di sensibilizzare i soci APIC all’ascolto della Musica Sinfonica, dall’altro viene proposto entro l’ambito riabilitativo secondo il modello (“Progetto Beethoven”) ideato dalla Dott.ssa C. Montuschi del Dipartimento di Otorinolaringoiatria della Città della Salute e della Scienza di Torino/Università di Torino.

Il concerto è stato trasmesso in diretta da Rai Cultura sul suo canale Rai5, da Radio3, nel circuito Euroradio ed è stato replicato sabato 12 ottobre alle 20.30.

Ecco il primo gruppo di partecipanti al progetto che ci accompagnerà con ben 22 date fino al 22 maggio 2020, per partecipare trovate al seguente link tutte le informazioni.

