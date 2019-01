Ad Italia’s Got Talent la commovente esibizione di Ale e Nic

Durante l’ultima puntata di Italia’s Got Talent – ogni venerdì alle 21:15 su TV8, Radio Italia è Radio Ufficiale – i giudici Federica Pellegrini, Frank Matano, Mara Maionchi e Claudio Bisio hanno assistito ad un’esibizione veramente emozionante! Nic e Ale sono due amici e compagni di studi, insieme hanno deciso di tradurre le canzoni per i non udenti.

I giudici del programma non hanno potuto fare altro che dare quattro splendidi SI!

