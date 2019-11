Martedì 26 novembre ore 10.30

MOLE ANTONELLIANA

PIAZZA TFF

Via Montebello, 20

+Cultura Accessibile – Cinemanchìo

Il documento di straordinario valore che definisce il modello

per la resa accessibile cinematografica elaborato da +Cultura Accessibile-Cinemanchìo e condiviso dalle principali sigle del mondo della disabilità e della cinematografia italiana

Il Manifesto per l’accessibilità rappresenta una tappa fondamentale per diffondere una nuova coscienza e un approccio innovativo nelle buone pratiche per l’inclusione culturale.

CS Incontro_Manifesto_TFF

Invito_Present_Manifesto_TFF

La fruizione in autonomia del patrimonio culturale italiano deve essere un caposaldo degli indirizzi culturali nel nostro Paese.

Il Modello Cinemanchìo per l’esperienza cinematografica costituisce un concreto riferimento per i futuri passi avanti nel campo dell’inclusione culturale.

Dopo anni di confronti, approfondimenti e soprattutto di ascolto di ciò che proviene da centinaia di migliaia di famiglie in tutta Italia si è giunti a un primo punto di arrivo ricco di significati.

La resa accessibile è una battaglia per far crescere il Paese. Per tutti, nessuno escluso.

L’accessibilità universale deve inserirsi permanentemente nella politica dei processi culturali.

+Cultura Accessibile Cinemanchìo, con questa iniziativa e con il lavoro svolto in questi anni, sta tracciando la strada per arrivare alla completa inclusione culturale.

Saranno presenti

Daniela Trunfio – Presidente +Cultura Accessibile

Stefano Pierpaoli – Coordinatore nazionale Cinemanchìo

Interverranno:

Mario Turetta – Direttore Generale Cinema del MIBACT

Luigi Lonigro – Presidente dei distributori ANICA

Mario Barbuto – Presidente Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

Giuseppe Petrucci Presidente Ente Nazionale Sordi

Benedetta De Martis Presidente ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici)

Giancarlo D’Errico – Presidente ANFFAS Torino

Enrico Dolza – Direttore Istituto dei Sordi di Torino

La traduzione in LIS dell’iniziativa è un servizio della Città di Torino +Cultura Accessibile – Cinemanchìo

ASSOCIAZIONE + CULTURA ACCESSIBILE ETS

Via Principe Amedeo, 12

10123 Torino

Contatti:

Daniela Trunfio: 339 61 16 688

Stefano Pierpaoli: 338 72 35 217

info@cinemanchio.it

www.cinemanchio.it