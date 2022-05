Teatro Verdi di Padova 28 maggio 2022 ore 18,30 – Spettacolo con interpreti ed esecutore LiS

PUBBLICITA

Il Distretto Lions 108 Ta3, in collaborazione con l’ISISS Magarotto di Padova, ha organizzato un evento al Teatro Verdi di Padova: “The sound of silence”, (IL SUONO DEL SILENZIO) concerto-spettacolo dei Vocal Skyline, un gruppo di voci veneziane dirette dal maestro Marco Toso Borella, coadiuvato da interpreti ed esecutore per una condivisione visiva in Lingua dei Segni. Un originale spettacolo di voci, parole, segni, mani, luci, con effetti video e coreografie che garantiscono accessibilità e condivisione per tutti.

La serata rientra tra gli eventi del Service “Conoscere la Sordità”, con l’obiettivo di migliorare l’inclusione tra il mondo dei sordi e degli udenti.

Biglietti disponibili presso:

In linea nel sito del teatro: https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/vocal-skyline-the-sound-of-silence/

Biglietteria teatro Verdi Padova

Prenotazioni al numero 335 676 12 12

Il costo dei biglietti è: Platea e Palchi Pe piani 30€, Palchi di 1^ e 2^ ordine 25€, Galleria 20€

da Arianna Caccaro