PUBBLICITA

Meda (MB) – Il 2021 ha segnato il ritorno della vena creativa musicale di Marco Frattini, titolare del brand iovedodicorsa, che torna dopo un lungo silenzio obbligato, a calcare la scena musicale in veste di compositore, assieme a Garden Groove, gruppo musicale brianzolo costituito da Andrea Baroldi e Alessio Barbieri.

PUBBLICITA

CORRO COME IL VENTO – Da questo sodalizio è nato il singolo inedito “Corro come il vento”, un brano dal ritmo incalzante, ma soprattutto una caricatura reale e umoristica del mondo podistico e dell’appassionato di corsa nell’intento di migliorare le proprie performance a ogni seduta di allenamento. Il brano vuole essere un incentivo a correre al ritmo di una buona musica, per questo è ricco di sonorità vivaci, dal sapore fresco e frizzante che troveranno la giusta collocazione all’interno dell’ampio e affollatissimo panorama musicale.

Andrea Baroldi componente di spicco della band, musicista eclettico, polistrumentista si è occupato degli arrangiamenti, della pre-produzione e Alessio Barbieri, cantante, della voce oltre agli stessi Frattini e Baroldi ai cori.

SANREMO ROCK&TREND FESTIVAL – “Corro come il vento” ha superato la prima fase della 35° edizione del concorso Sanremo Rock&Trend Festival. Il brano è stato selezionato per la sezione TREND, ha ricevuto il nulla osta della segreteria nazionale del festival sanremese ed è approdato, dunque, alle finali di zona Live Tour Sanremo Rock che partiranno per l’Italia a partire da Maggio 2022.



“Sanremo Rock Festival” si legge nella nota, “Cerca non numeri di iscritti in quanto gratuito, ma esclusivamente “TALENTI” da lanciare nel panorama musicale Italiano ed estero, pertanto ha una commissione artistica di professionisti molto attenti all’ascolto dei brani/video (…).”

La commissione artistica è composta da produttori musicali, discografici, autori, critici musicali, ovvero i più importanti del panorama musicale italiano ed europeo. Il Festival per la sua serietà e notorietà è patrocinato dai più importanti Partner Istituzionali della discografia e musica live come ASSOMUSICA – ASTRAL MUSIC/ S.I.A.E – NUOVOIMAIE – F.I.P.I – P.M.I – AICCRE”

“Dopo anni di ferma e silenzio totale è senz’altro stimolante il fatto che il brano proposto sia stato selezionato in un contesto così popolare e prestigioso. Anche questo sarà un traguardo che avrà bisogno di essere preparato e affrontato al meglio. Siamo partiti con la programmazione e gli allenamenti per arrivare al TOP della forma. Non diamo nulla per scontato esattamente, come se fosse una gara sui 42km!” racconta Marco Frattini.

Sarà possibile seguire l’andamento del concorso musicale direttamente dal sito oltre che dalla pagina ufficiale YouTube.

Le finali si terranno presso il teatro Ariston a Sanremo dal 5 al 10 settembre

CHI E’ MARCO FRATTINI – Marco Frattini, laureato in Odontoiatria, dal 2006 è affetto da ipoacusia bilaterale profonda. In passato è stato fonico, musicista e ritorna, dopo un lungo periodo di inattività artistica, a uno dei suoi primi amori, la musica, con una serie di brani musicali imprevedibili e accattivanti.

Da sordo Marco ha trovato nella corsa una grande amica e si è laureato 3 volte campione italiano di maratona e di cross 2009/10/11 per la «FSSI» («Federazione Sport Sordi Italia») oltre a 4 titoli mondiali di categoria per medici e odontoiatri. Marco è anche istruttore FIDAL. La sua vena creativa va dalla stesura di libri, allo sviluppo dell’app «CiaoRunner», alla produzione di Iovedodicorsa, il brand dei runners indomiti di prodotti tecnici per il mondo dello sport, un cuore occhialuto che “sente” attraverso delle scarpe da running ma, soprattutto, un cuore sano e pimpante.

CHI SONO I GARDEN GROOVE – I Garden Groove nascono da un’idea comune di musica che vede come unico denominatore le buone vibrazioni.

Prendono ispirazione per il loro nome dalla canzone “Garden Grove” della band ska punk californiana Sublime che amava contaminare il proprio sound con reggae, funk, hip hop, dancehall e surf music.

La scaletta dei Garden Groove spazia infatti senza paura dal reggae al funk passando per l’alternative degli anni 90′ e il crossover.

L’organico della band è di soli quattro elementi ma prevede voci, chitarra, tromba, basso, batteria nonchè elettronica e loop station, il quinto elemento che consente di giocare sulla stratificazione sonora e la creazione di stanze sempre in evoluzione.

Corro come il vento

Testo e musica: Marco Frattini

Programmazione informatica, chitarra, basso, fiati: Andrea Baroldi

Voce: Alessio Barbieri

Cori: Alessio Barbieri, Andrea Baroldi, Marco Frattini

Masterizzato presso: Hdstudio, Lecco da Stefano Fumagalli

Grafica: Elena Origgi, Daniela Meda

Fotografia: Alessandro Martellotta

Responsabile informatico: Gianluca Logozzo

Rapporti con gli sponsor: Alessandra Androni Padovano

Ufficio Stampa: Cesare Monetti-RunToday, A-Z Press, Greta La Rocca

Tag ufficiale: #corrocomeilventotour

Cesare Monetti Ufficio Stampa Ioveodicorsa