Si è conclusa nei giorni scorsi la fase “online” di Mister Italia 2020, fase scattata con il lockdown dovuto al Covid19.

Il concorso Mister Italia, nato nel 1983, è collegato ai maggiori concorsi di bellezza mondiali come Mister Mondo, Mister Universo, Mister International.

Le immagini:

Le selezioni, che avevano cadenza settimanale, erano strutturate in due sezioni;

una in cui sulla base dei “like” ricevuti sui social del concorso ogni settimana venivano assegnati i titoli Mister Italia Like e una in cui una giuria di addetti ai lavori assegnava i titoli Mister Italia Web i cui vincitori accederanno direttamente alle finali nazionali “live” di Mister Italia 2020 che si terranno in Friuli Venezia Giulia a Lignano Sabbiadoro (UD).

Per i concorrenti che nelle varie selezioni hanno vinto il titolo Mister Italia Like è stata organizzata una finale nazionale per individuare i primi tre classificati nazionali che raggiungeranno gli altri a Lignano Sabbiadoro.

L’unico mister in gara alla finalissima di Mister Italia 2020 della regione Trentino Alto Adige è Matteo Coco e gareggerà con il titolo di Mister Alpe Adria Like.

Matteo Coco, 26 anni, di Terlago (TN), alto 1.85, capelli neri e occhi marrone, del segno del leone, studente della lingua dei segni e modello, Coco, a cui le idee non mancano, studia la lingua dei segni italiana per persone non udenti.

Matteo partecipa al concorso con l’intenzione di sensibilizzare le persone ad interpretare i canoni di bellezza in modo diverso dal solito. «Non è vero che un uomo bello debba essere necessariamente palestrato, bisogna valutare anche il carisma, il talento e l’intelligenza», sostiene Matteo, con piglio sicuro e convinto di fare la cosa giusta per la sua regione.

MATTEO COCO, MISTER ALPE ADRIA