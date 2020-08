Al castello di Introd torna Festival Spazi d’Ascolto

Torna dal 19 al 22 agosto, al Castello di Introd, il Festival Spazi d’Ascolto. Giunta alla 13/a edizione, l’iniziativa di quest’anno viene realizzata in collaborazione con la compagnia teatrale Teatro del Mondo.

Si parte con i racconti sonori di Federico Sacchi nel suo Africa is a State of Mind (19 agosto), si prosegue con una reinterpretazione della figura di Medea con lo spettacolo allestito e prodotto dalla compagnia teatrale Teatro del Mondo (20 agosto), con il concerto La Scintilla nell’Ombra di Andreas Schaerer e Luciano Biondini (21 agosto) e con lo spettacolo Se fossi la tua ombra mi allungherei a mezzogiorno di e con Roberto Mercadini, accessibile anche a pubblico non udente perché doppiato in lingua LiS (22 agosto).

Le rappresentazioni hanno inizio alle 21.15.

Il festival, diretto da Enrico Montrosset, è sostenuto dalla Regione Valle d’Aosta, dal Comune di Introd, dalla Fondazione Crt e dalla struttura ricettiva La pietra felice. E’ possibile prenotarsi tramite il sito internet www.festivalintrod.it.