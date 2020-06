In diretta Facebook e Youtube SABATO 20 GIUGNO dalle ore 16 secondo appuntamento “ASPETTANDO IL FESTIVAL DEL SILENZIO”

con LAMPADINO E CARAMELLA NEL MAGIREGNO DEGLI ZAMPA

IL PRIMO CARTONE ANIMATO “CARTOON ABLE”, RIVOLUZIONARIO, INCLUSIVO, ADATTO A TUTTI I BAMBINI IN ONDA SU RAI YOYO

Comunicato stampa del 18 giugno 2020

Giugno 2020. Sarà Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa – il primo e unico cartone animato rivolto a tutti i bambini, con o senza deficit sensoriali -, prodotto da Animundi in collaborazione con Rai Ragazzi, ad aprire il secondo appuntamento di “Aspettando il Festival del Silenzio” sabato 20 giugno, a partire dalle ore 16, in diretta social su Facebook e Youtube.

Nell’ambito dell’iniziativa, voluta da Fattoria Vittadini con il contributo di Fondazione Cariplo e CLAPS Spettacolo dal Vivo in collaborazione con Aperisegno, Senza Nome e Anios e rivolta ad un pubblico misto sordo/segnante e udente, verrà mostrato per eccezionale concessione della Rai uno dei venti episodi della fortunata serie tv. La proiezione sarà inoltre accompagnata dal racconto dei due protagonisti, gli attori segnanti Deborah Donadio, Caramella, e Nicola della Maggiora, Lampadino.

In onda tutti i giorni alle 12,15 e alle 16,50 su Rai YoYo (il canale tematico dedicato ai piccoli in età prescolare) lo speciale cartoon – premiato proprio in questi giorni da un record di ascolti e disponibile anche su Rai Play – è davvero inclusivo e senza barriere. Sordi, ciechi e ipovedenti, bambini con disturbi dello spettro autistico, indipendentemente dalle diverse disabilità, possono fruirne grazie alla rivoluzionaria metodologia del Cartoon Able, a colori, forme, parole e musiche calibrati con apposita cura, a una grafica e a uno stile di animazione non invasivi.

Tante le proposte previste nel secondo pomeriggio del festival che torna, dopo il successo della prima giornata il 23 maggio scorso, a dare spazio ad artisti italiani e internazionali di varie performing arts, con un focus sulle Lingue dei Segni e la cultura segnante, come vuole la tradizione del Festival del Silenzio, giunto con la direzione artistica di Rita Mazza alla sua terza edizione.

L’annullamento per via dell’emergenza sanitaria di quest’ultima, che si sarebbe dovuta svolgere dal 22 al 24 maggio alla Fabbrica del Vapore di Milano, ha spinto l’organizzazione a trovare un modo alternativo per lasciare comunque un segno e dare supporto, in particolare, a quegli artisti – sordi e segnanti – per i quali il mondo del lavoro è di difficile accesso e la partecipazione alla rassegna rappresenta dunque un’importante occasione di riconoscimento professionale e sociale.

Tutti gli appuntamenti di sabato pomeriggio, 20 giugno, potranno essere seguiti a partire dalle ore 16.00 in diretta sulla pagina Facebook del Festival (@Festivaldelsilenzio) e sul canale Youtube di Fattoria Vittadini e saranno fruibili da un pubblico misto grazie alla presenza degli interpreti Lis di Anios.

PROGRAMMA SECONDO APPUNTAMENTO “Aspettando il Festival del Silenzio”

Sabato 20 giugno 2020

www.festivaldelsilenzio.com

16.00 – SALUTI DI BENVENUTO

16.15 – Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa di Animundi e Rai Ragazzi

proiezione video e incontro con gli interpreti Deborah Donadio e Nicola della Maggiora

16.45 – lezione/performance di VV – Visual Vernacular con Nicola della Maggiora

17.05 – incontro con Eyk Kauly

17.30 – incontro con Marco Cadioli

18.00 – APERISEGNO

19.00 performance di e con Nikita Lymar

