Per il secondo anno consecutivo si è svolto in Italia, il concorso di bellezza Miss & Mister Deaf Stars 2019 aperto a tutti i modelli e modelle non udenti ,provenienti da diverse parti del mondo. La manifestazione è stata organizzata con l’obiettivo di migliorare il talento, eliminare la discriminazione e generare inclusione sociale per riaffermare la base dei diritti delle persone.

Quest’anno la sfilata si è svolta, sabato scorso 9 novembre, al teatro Italia di Gallipoli con la partecipazione di oltre 100 concorrenti divisi tra modelli e modelle ,che sono stati giudicati da una giuria di esperti del settore cinematografico, della fotografia, della moda e del giornalismo internazionale.

Tra i componenti della giuria spicca il modello e attore non udente andriese Armando Conte, che ha premiato con un bracciale di Miss Deaf offerto dalla mad mood fashion week di Milano di Marianna Miceli, la modella russa Anastasia Lomako ricevendo poi il titolo di Miss Deaf Stars 2019, mentre il titolo di Mister Deaf Stars 2019 è stato consegnato al modello rumeno, Nica Mihai Emil.

Ancora una volta, dunque, si è svolta una straordinaria iniziativa a livello internazionale che ha avuto come fine quello di promuovere e garantire ai ragazzi non udenti il pieno ed equo godimento di tutti i diritti umani, tentando al tempo stesso di combattere gli svantaggi associati alla disabilità per raggiungere una migliore integrazione nella società

