Il teatro accessibile a tutti. È questa la missione di Fertili Terreni Teatro che apre la stagione 2019/2020 con lo spettacolo “Non mi pento di niente”.

Grazie alla sovratitolazione e all’audio descrizione, il recital sarà accessibile anche ai disabili sensoriali, cognitivi e a coloro che hanno difficoltà di apprendimento linguistico.

La rappresentazione, curata in collaborazione con l’associazione +CulturaAccessibile e per la regia di Beppe Rosso, andrà in scena a San Pietro in Vincoli dal 7 al 10 n0vembre 2019.

