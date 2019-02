Il Distretto LIONS 108 Ta3 e l’ISISS Magarotto per Sordi di Padova propongono per il 23 febbraio prossimo, all’Altaforum di Campodarsego, una serata di sensibilizzazione alla sordità durante la quale è presentato lo spettacolo teatrale “Notre Dame de Paris in LIS”, interpretazione del Musicol originale rappresentato anche in Lingua dei Segni; sarà un’occasione per condividere una serata accessibile a persone sorde e udenti, conoscendo una forma d’arte che coinvolgerà i nostri sensi in modo emozionante ed appassionante.

Tra musiche e immagini del “Notre Dame” originale, la compagnia romana A.E.S., sotto la regia di Laura Santarelli, interpreterà in forma artistica i testi dell’opera,

Una serata culturale con un duplice scopo sociale: renderla accessibile anche alle persone sorde, nonché divulgare le tematiche sulla sordità per cercare di far superare l’isolamento che le persone sorde sono ancora costrette a subire in ambito sociale, relazionale e culturale.

In allegato la locandina con i riferimenti per la prenotazione dei “biglietti invito”

Arianna Caccaro – Referente Distrettuale del Service “Conoscere la Sordità” – Direttore della sede ISISS Magarotto di Padova

Email: caccaro.arianna@gmail.com

Prenotazione dei “biglietti invito” Cell. 3356761212