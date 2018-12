Per la prima volta in Sicilia, quest’anno si svolgerà la 1° Rassegna Teatrale e Cinematografica del Sordo Sicilia presso il Teatro Don Bosco di Ragusa il 15 e 16 dicembre 2018. E’stata ideata e realizzata dal Consiglio Regionale ENS Sicilia e dall’Ente Nazionale Sordi Sezione Provinciale di Ragusa.

L’evento è in collaborazione con le compagnie teatrali siciliane formate esclusivamente da rinomati attori e artisti sordi, che si esibiranno per poi essere valutati da esperti di cultura sorda teatrale e cinematografica di fama internazionale. In occasione di tale evento, centinaia di persone sorde e udenti provenienti da tutta Italia giungeranno nella nostra città per assistere a tale manifestazione. Grazie alla sensibilità mostrata dai comuni di Ragusa, Modica, Comiso e Scicli, e dei social sponsor, l’Ente Nazionale Sordi di Ragusa ha strutturato un Tour totalmente accessibile anche ai sordi nelle date del 13,14, 15 dicembre 2018, rendendo fruibile in Lingua dei Segni Italiana (LIS) tutte le informazioni inerenti ai maggiori siti di interesse storico e culturale della Provincia.

