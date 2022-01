Cremona, labiale illeggibile con le mascherine, Maria Rosa Ziglioli: «Sono sorda, chiudo il negozio»

Da sempre è un punto di riferimento per chi voglia acquistare biancheria intima a Cremona .

di Federica Bandirali

Ma adesso Maria Rosa Ziglioli, 58 anni, ha deciso di chiudere il suo storico negozio «Per filo e per sogno». Dopo 34 anni di attività e un giro d’affari di tutto rispetto, è costretta ad abbassare per sempre la serranda, per colpa del Covid-19. Maria Rosa è sorda da 38 anni, da quando le cure per risolvere un problema oncologico le hanno fatto perdere l’udito (in aggiunta ad una predisposizione genetica: il padre era sordo dalla nascita). Nel tempo ha imparato a leggere perfettamente il labiale delle persone e dei clienti, ma da quando è arrivato il Coronavirus, e il conseguente obbligo di mascherine nei luoghi chiusi, negozi compresi, per lei è diventato molto difficile lavorare.

I presidi di sicurezza anti-virus le impediscono di vedere le bocche dei clienti che entrano in negozio. E così, con un lungo post su Facebook, ha deciso di comunicare ai cremonesi la sua scelta di chiudere il prossimo ottobre («Se fosse stato per me avrei chiuso a dicembre 2021, ma per correttezza verso tutte le aziende con le quali ho lavorato ho deciso di resistere fino a ottobre»).