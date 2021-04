Mascherine trasparenti: le migliori del momento

In questo anno di pandemia, le mascherine protettive, per proteggere dal Covid, sono state uno dei dispositivi maggiormente usati e diffusi dall’intera popolazione mondiale. Per fronteggiare la pandemia, vi è un nuovo modello di mascherine traspiranti che permettono di vedere il volto. Vediamo di cosa si tratta.

Mascherine trasparenti

Sono l’arma migliore per difendersi dai contagi del Covid, ma purtroppo non permettono di mostrare il viso e il sorriso in quanto mostrano soltanto gli occhi. Per questa ragione, si sta pensando a delle mascherine trasparenti e anche traspiranti che mostrino il sorriso e i lineamenti del volto. Oggi le mascherine protettive sono ovunque: dagli uffici ai centri commerciali sino ai supermercati e indossate da chiunque si incroci.

Per questa ragione, hanno deciso di combinare insieme un mix di trasparenza, resistenza e porosità del materiale in modo da realizzare delle mascherine traspiranti. Sono mascherine realizzate e composte da diversi polimeri, ovvero materiali costituiti da macromolecole che si usano anche per fabbricare bottiglie in PET o plexiglass. Hanno le stesse dimensioni delle mascherine tradizionali.

Sono mascherine che hanno la stessa identica funzione delle altre e permettono di proteggersi da virus e batteri per cercare di arginare la pandemia.

Mascherine trasparenti: benefici

Un dispositivo che è ormai usato da tutti nella quotidianità e che aiuta a proteggersi. Ciò che è sinonimo di protezione dalla pandemia del Covid, per alcune persone rischia di tramutarsi in un ostacolo. Per questa ragione, in commercio è possibile trovare anche mascherine trasparenti che permettono sia di leggere il labiale, ma anche proteggere dal rischio di contagio.

Le classiche mascherine di protezione rischiano di risultare particolarmente scomode, tra gli occhiali che si appannano e la difficoltà di capirsi e sentire ciò che l’altro dice soprattutto se si è in un luogo particolarmente rumoroso. La mascherina trasparente è un modello dotato di una sorta di finestrella in plastica che permette alle persone le labbra e proteggersi dal contagio.

Un modello che possono usare anche le persone sorde dal momento che, grazie a questo dispositivo, possono leggere senza difficoltà il labiale che, non è possibile con le altre mascherine. Sono realizzate in elastici morbidi e adatte per chiunque lavori a stretto contatto con il pubblico, compreso le persone non udenti.

Permette di rendere comprensibile ogni situazione, oltre a proteggersi sempre nel rispetto della distanza di sicurezza. Una mascherina che copre il naso e la bocca e montata su un supporto curvo.

Le migliori mascherine trasparenti

In commercio si trovano diversi modelli di mascherine trasparenti, ma le miglior sono le Face Shield, ovvero una mascherina che, non solo è trasparente, ma anche sicura, comoda e pratica. Un modello lavabile e riutilizzabile più volte. Una mascherina che abbatte le barriere di comunicazione, ma che al tempo stesso permette di proteggersi senza rinunciare alla propria sicurezza.

Una mascherina che è ergonomica, quindi si adatta a chiunque, evita che gli occhiali si appannino. Face Shield è una mascherina da indossare in varie occasioni: dalle cerimonie agli eventi, ma anche indicata per i soggetti che vogliono esibire il viso e il trucco. Un prodotto da usare per dialogare con le persone sorde in quanto possono comprendere il labiale. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una mascherina adatta per psicologi e terapeuti, ma anche per coloro che vogliono proteggersi senza coprire il volto. Una mascherina considerata una rivoluzione in quanto, non solo protegge, ma permette di mostrare il proprio volto agli altri. Si possono mettere sia occhiali da sole che da vista senza il rischio di appannarsi.

Realizzata in materiale tecnico ed ergonomico che non causa dolore o irritazione dietro le orecchie.

Per l’acquisto di Face Shield, essendo un prodotto originale ed esclusivo, non è possibile trovarla nei siti di e-commerce o negozi fisici, ma soltanto sul sito ufficiale per cui bisogna collegarsi, inserire i propri dati e inviare l’ordine. La mascherina trasparente è in promozione al costo di 59,90€ invece di 79 per due confezioni + la mascherina ffp2 disponibile nei colori assortiti con la spedizione gratuita. Il pagamento si effettua sia in contanti che Paypal o contrassegno, ossia in contanti al corriere.

