“Non ci sento, ho trovato angeli”

Con le mascherine le difficoltà si moltiplicano per chi può solo leggere il labiale

Sedicenne priva di udito non si fa abbattere dalle difficoltà che le ha provocato l’emergenza sanitaria e diventa la mascotte della sua scuola.

Protagonista Gaia E. del Basso Lodigiano, iscritta alla terza E dell’istituto Villa Igea di Lodi.

La ragazza, che per via delle mascherine fatica a leggere il labiale e a decifrare la mimica facciale di insegnanti e compagni, non è stata lasciata sola. E in questi giorni, grazie al professor Luigi Balzano, ha partecipato anche a un progetto natalizio sui panettoni, riuscendo perfettamente a integrarsi.

Compagni, docenti e tecnici hanno infatti studiato il linguaggio dei segni, scrivendosi i nomi sulle giacche, pur di imparare insieme. La giovane ha anche partecipato a una diretta Facebook in cui gli studenti hanno diffuso un video mostrando tutte le fasi di lavorazione del panettone tradizionale e ha affiancato la compagna Ginevra durante la diretta, raccontando la storia del panettone anche in LiS.

“Da quando è iniziata la pandemia, la didattica mi ha messo di fronte a diverse difficoltà, devo avere sempre vicino l’assistente o mia madre che mi aiutano a tradurre in LiS – racconta Gaia –. Anche con le lezioni in presenza ho riscontrato difficoltà. Per fortuna mi aiutano con riassunti e mappe concettuali. Nonostante tutto, sono contenta di questa scuola che garantisce a tutti la possibilità di crescere, diventare autonomi e avere un futuro”.

Paola Arensi