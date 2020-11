Non lamentatevi delle mascherine: c’è chi ci soffre davvero purtroppo

Oggi, per lavoro, ho fatto visita a due signori non udenti. Ignoravo completamente il fatto che la loro condizione li porta a “udire” i dialoghi tramite il labiale che logicamente con l’utilizzo della mascherina diventa difficoltoso. Notando la loro fatica nel comunicare ho capito quando siamo fortunati e quanto non lo capiamo.

Quindi credo che sia necessario finirsela di lamentarsi per questo Covid e per tutte le varie disposizioni che ne verranno e cercare invece di fare tutti uno sforzo comune per essere un pochettino più ottimisti.

Gianluca, Ancona