Mascherine trasparenti introvabili. Sordi discriminati

Il presidente lombardo dell’ENS: i dispositivi comuni non ci consentono di leggere il labiale che per noi è fondamentale per capire

di Giambattista Anastasio

Milano, 14 ottobre 2020 – Da marzo ad oggi non si è trovato il modo di distribuire mascherine trasparenti. Non le distribuisce lo Stato e non le distribuisce la stragrande maggioranza delle farmacie. L’unico modo è ordinarle dalle poche aziende che le producono e che sono ancora in attesa che il loro prodotto sia riconosciuto a tutti gli effetti come un dispositivo di protezione individuale. Oppure bisogna ricorrere ad internet e ai siti di e-commerce, di nuovo senza garanzia di acquistare mascherine certificate. In ambo i casi i prezzi, spesso, sono significativamente più alti rispetto a quelli delle altre mascherine. Ce ne sono di ogni colore e fantasia, ormai. Già griffate o personalizzabili a piacere. Ma di trasparenti no.

Eppure per 6.600 persone in Lombardia e 44mila in tutta Italia è fondamentale che le mascherine siano trasparenti.

Si tratta delle persone non udenti, che hanno necessità di leggere il labiale del loro interlocutore per capire quello che il loro interlocutore sta dicendo. Il labiale e l’espressione facciale sono fondamentali anche quando si comunica nella lingua dei segni. Le mascherine ordinarie rappresentano, per loro, una barriera insormontabile alla comunicazione. «Per noi sono una vera e propria museruola, ci rendono incapaci di esprimerci» dice Renzo Corti, presidente lombardo dell’Ente Nazionale Sordi (ENS). «Per gli udenti è quasi impossibile comprendere la dimensione del nostro disagio – prosegue Corti –. È successo che un non udente sia andato dal medico curante o in pronto soccorso o in ospedale e non abbia trovato camici bianchi disposti ad abbassare la mascherina per farsi capire».