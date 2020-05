Una storia di successo quella di Davide, che con Creda, la sua azienda, ha trovato la soluzione ad una delle criticità nate con l’emergenza Covid e legata all’uso delle mascherine; utili per prevenire la diffusione del contagio, le mascherine coprono quasi totalmente il volto; con Invisimask Davide ha “umanizzato” la mascherina.

Infatti la particolarità di questo dispositivo è la sua trasparenza; con la sua forma ergonomica e il materiale morbido con la quale è realizzata, si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di viso, lasciando la possibilità di mostrare i lineamenti, le espressioni; Invisimask consente di leggere il labiale ed quindi l’uso diventa fondamentale per chi ha contatti con il pubblico, in ambienti di lavoro rumorosi e per i non udenti.

Le peculiarità

Oltre alla trasparenza sono molti i vantaggi della nuovissima Invisimask; si parte dal prezzo davvero competitivo: ogni mascherina costa 15€, con 30 filtri di ricambio inclusi, che poi sono acquistabili in confezioni da 30 ricambi a soli 5 Euro, in questo modo oltre ad avere un prodotto con un design innovativo, cambiando filtro ogni giorno, si spendono 5 Euro al posto di 15 Euro che si spenderebbero utilizzando 30 mascherine chirurgiche da 0,50€ ciascuna.

Lavabile e sanificabile Invisimask non si usa e getta. È commercializzata pensando soprattutto all’ambiente poiché annulla il problema dello smaltimento di tonnellate e tonnellate di mascherine usa e getta. E’ sufficiente sostituire solamente il filtro per ritrovarsi una mascherina sempre efficiente, praticamente eterna. Guarda il video you tube

Il filtro intercambiabile

Una delle caratteristiche vincenti di Invisimask è infatti il filtro intercambiabile, non una valvola potenzialmente pericolosa perché potrebbe lasciare entrare “l’ospite indesiderato”. Il filtro è una garanzia di protezione in entrata e in uscita ed essendo intercambiabile è sempre possibile tenerlo pulito e in sicurezza. I filtri sono disponibili anche in diversi colori.

Efficace ed economica

La mascherina Invisimask è praticamente eterna, poiché si può lavare dopo l’utilizzo con acqua calda e sapone ed è sanificabile con tutti i tipi di disinfettanti in commercio (ad es. Amuchina, alcol, ecc.); il filtro dura in media 24 ore a seconda dell’utilizzo. I materiali utilizzati sono tutti certificati secondo le normative europee previste per questo tipo di protezione. Invisimask è riuscita a intercettare una necessità sanitaria comune a tutta la popolazione migliorando notevolmente le comunicazioni interpersonali anche per i non udenti.

Come averla

Invisimask è facilmente reperibile, visitate adesso il sito invisi-mask.com per prenotare subito la vostra mascherina trasparente.