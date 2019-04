Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) garantirà l’assistenza sanitaria al Salone Internazionale del Libro in programma a Torino dal 9 al 13 maggio. Al Lingotto Fiere di Torino ogni anno, per il Salone del Libro, si danno appuntamento più di 1.000 espositori ed editori.

Comunicato stampa Anpas – Assistenza sanitaria e promozione volontariato al Salone del libro

Il servizio di presidio di assistenza sanitaria sarà coperto dalle Pubbliche Assistenze Anpas del Piemonte con il coordinamento metropolitano delle Pubbliche Assistenze Anpas del Torinese e di Croce Verde Torino e vedrà impegnate, per ogni giornata di evento, un’ambulanza di base con equipaggio di volontari soccorritori e un mezzo di soccorso avanzato con la presenza di medico e infermiere, oltre a quella dei volontari soccorritori. Verrà predisposta una sala medica equipaggiata di materiale sanitario necessario al primo soccorso. Inoltre due squadre a piedi di volontari soccorritori dotate di zaino per il soccorso, completo di defibrillatore, saranno organizzate in modo tale da coprire l’intera area della manifestazione, transitando in mezzo al pubblico all’interno delle aree espositive.

Nelle cinque giornate del Salone del Salone del Libro turneranno complessivamente oltre trenta volontari soccorritori e una decina di coordinatori Anpas. I volontari impiegati sono inseriti nelle normali attività del Sistema 118 e sono in possesso di Certificazione Regionale per il trasporto in ambulanza.

Per l’edizione 2019 il Salone si caratterizzerà anche come festival internazionale della cultura, con un palinsesto di circa 1.500 presentazioni editoriali, convegni, appuntamenti, dibattiti, spettacoli e più di 2.000 relatori e ospiti in cinque giorni.

Segnaliamo per lunedì 13 maggio, alle ore 14 in Sala Ciano, il dibattito a cura di Anpas su La prevenzione sanitaria oggi. Il ruolo del Terzo Settore, del pubblico e del privato, i relatori saranno la professoressa Maria Rosaria Gualano del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche presso l’Università degli Studi di Torino e il dottor Fabrizio Pregliasco, presidente nazionale Anpas e ricercatore universitario per la Disciplina Igiene Generale ed Applicata presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano.

Il dibattito, moderato dalla giornalista e scrittrice Patrizia Durante, verterà sugli interventi di prevenzione sanitaria che costituiscono la via principale attraverso cui tutelare la salute dei cittadini. La sfida di oggi è mantenere i livelli qualitativi alti adottando azioni sostenibili e rispettose delle ragioni scientifiche che le sostengono.

I volontari Anpas saranno anche presenti al Salone del Libro con un proprio stand per promuovere, con dimostrazioni di primo soccorso, materiali informativi e relazioni dirette, la cultura e lo spirito del volontariato di pubblica assistenza. L’associazione aderente ad Anpas Croce Verde Torino parteciperà inoltre al Salone Off organizzando alcuni eventi.

Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), nata nel 1904 dal movimento delle Società Operaie di Mutuo Soccorso, è una delle organizzazioni di volontariato più grandi d’Italia con 918 pubbliche assistenze e che oggi conta 86mila volontari attivi, 341.971 soci, oltre 3000 dipendenti, 2.592 volontari in Servizio Civile in più di mille presìdi in tutte le regioni d’Italia. Anpas si occupa di soccorso e trasporto sanitario, protezione civile e ambientale, servizi sociali, cultura e cooperazione internazionale.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 404 autoambulanze, 191 automezzi per il trasporto disabili, 224 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 462.864 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 15 milioni di chilometri.

Grugliasco (To), 16 aprile 2019

Luciana SALATO

Ufficio Stampa – Anpas Comitato Regionale Piemonte

Mob. 334-6237861 – Tel. 011-4038090 – Fax 011-4114599

email: ufficiostampa@anpas.piemonte.it

Sito web: www.anpas.piemonte.it