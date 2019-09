In programma domenica 29 settembre alle ore 18.00 presso Villa Torre Quarto, a Cerignola

Prosegue il progetto di “inclusive” della imagine consultant e bridal stylist Sabrina Altamura. Infatti, domenica 29 settembre a partire dalle ore 18.00 presso “Villa Torre Quarto” a Cerignola, si svolgerà il “Perfect Bridal”, un percorso di stile e bon ton con tutti i consigli e segreti di Sabrina Altamura che con la sua esperienza e professionalità, guiderà le future coppie di sposi nella scelta tra colore, forma e stile. Inoltre, le future spose potranno visionare in esclusiva capsule di abiti selezionati proprio dalla bridal style.

Nel defilè, sfileranno insieme ad altri modelli/e, una modella curvy, una modella oncologica e il noto attore e modello andriese non udente, Armando Conte. Special guest la modella e attrice Ornella Inglese che insieme all’attore andriese non udente sarà nel film “L’azzurro oltre il cielo”.

Quindi, ancora una volta, si concretizza una speciale opportunità per i ragazzi in difficoltà, ovvero quella di esprimere ben oltre i canoni dominanti, il proprio fascino rompendo le regole della moda. D’altronde la bellezza ha molte espressioni che in quanto tale, meritano pari opportunità ad essere rappresentate.

Durante la serata si potrà visitare la splendida location di Villa Torre Quarto.

Patner dell’evento: AlexP gioielli e sculture, Pippo Gargiuolo floral design eu, cakes corner academy, fotografi Belviso, Villa Wanda B&B, Landriscina editrice, Love Fm e RadiomiaBari.

