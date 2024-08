Persone con disabilità: Lega del Filo d’oro, a Osimo il presidente della Deafblind International

La Fondazione Lega del Filo d’oro ha ospitato, presso il centro nazionale di Osimo, il presidente della Deafblind International, Mirko Baur, in una visita che “ha sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento dei servizi rivolti alle persone con sordocecità”, si legge in un comunicato.

Durante la visita – organizzata e condotta da Patrizia Ceccarani, segretario del Comitato tecnico scientifico ed etico della Fondazione e rappresentante della Lega del Filo d’oro all’interno della Dbi – il presidente Baur ha apprezzato il nuovo centro nazionale della Fondazione, “un polo di alta specializzazione in Italia per la diagnosi, l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue e il sostegno alla ricerca della maggiore autonomia possibile delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, progettato grazie all’esperienza e alle competenze maturate dall’ente in 60 anni di attività”.

L’incontro ha inoltre rappresentato “un’occasione di confronto per approfondire le attività in corso, le sfide future e valutare nuove opportunità di collaborazione a livello internazionale, consolidando ulteriormente il ruolo della Fondazione come importante punto di riferimento”.

Per maggiori informazioni sulla visita: www.legadelfilodoro.it.

Fonte: Agensir

di Redazione Avvenire di Calabria