Alcamo, torna la messa inclusiva in LiS per i non udenti

PUBBLICITA

Il servizio realizzato grazie alla collaborazione di un gruppo di volontari esperti in lingua dei segni e liturgia

PUBBLICITA

Torna la messa in LiS., la lingua italiana dei segni. A partire dal mese di novembre, infatti, è ripresa presso la parrocchia “Gesù Cristo Redentore” di Alcamo la celebrazione eucaristica per i non udenti che si tiene ogni domenica alle ore 18.

“Abbiamo ripreso la Celebrazione Eucaristica segnata in LIS che avevamo sospeso durante il periodo estivo – spiega il parroco don Francesco Finazzo – Ho notato, con piacere, che questi nostri fratelli sordi si stanno inserendo nella comunità con una frequenza costante non solo alla celebrazione della domenica ma anche a tanti altri momenti della vita comunitaria come concerti, segnati anch’essi in LiS, incontri e pellegrinaggi. Si alternano in questo servizio gratuito otto volontari guidati e formati da Francesco Ardito e Gisella Longo. Altre sette persone si stanno formando e speriamo al più presto possano svolgere questo ministero così delicato per l’inclusione di tutti nella partecipazione attiva alla celebrazione eucaristica del Giorno del Signore”.

Sul canale Youtube della CEI Conferenza Episcopale italiana ogni sabato viene pubblicata la liturgia della Domenica in LiS.

Redazione Primapaginatrapani