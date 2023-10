Giornata Nazionale UILDM 2023: raccolti 170.000 euro per i diritti di tutti

PUBBLICITA

Padova, 16 ottobre 2023 – La Giornata Nazionale UILDM dal 9 al 15 ottobre si conclude con un grande risultato: 12mila gadget distribuiti e 170mila euro raccolti che si trasformeranno in servizi di trasporto, ore di formazione e di consulenza sociale e medica per le persone con distrofia muscolare. Un traguardo importante, raggiunto grazie all’impegno dei volontari delle 66 Sezioni dell’associazione in tutta Italia e, soprattutto, grazie ai sostenitori che hanno scelto il Caffè di UILDM, il prodotto solidale che ha accompagnato l’evento di punta dell’associazione che da oltre 60 anni lotta contro la distrofia muscolare e per garantire il diritto alla salute e all’inclusione sociale.

PUBBLICITA

Dal 9 al 15 ottobre 1 di 6

«Diritti di tutti è il nome che abbiamo scelto per l’edizione 2023 del Caffè di UILDM – spiega il presidente nazionale Marco Rasconi – perché vogliamo che i diritti delle persone con disabilità non siano confinati dentro un’etichetta ma che le nostre battaglie appartengano a tutti, e viceversa. Chi si impegna per una comunità più accogliente sta lottando anche per noi, per tutti. La partecipazione attiva, il fare rete e la solidarietà sono tratti che contraddistinguono il nostro modo di agire. Per questo motivo, al di là degli importanti risultati numerici, al termine di questa Giornata portiamo a casa due altri risultati: la firma del protocollo di intesa con UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e la rinnovata collaborazione con AVIS – Associazione Volontari Italiani Sangue».

Al centro della Giornata Nazionale UILDM il racconto del progetto “E.RE. – Esistenze Resilienti”, che fornisce trasporto attrezzato a persone con distrofia muscolare, una formazione specifica in ambito neuromuscolare e consulenza medica e legislativa attraverso gli sportelli del servizio UILDM Risponde.

IL PROGETTO E.RE.

Il progetto, sostenuto anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è attivo in 16 regioni italiane. Grazie a E.RE. sono stati attivati 46 punti in tutta Italia di supporto al trasporto di persone con disabilità. Finora i mezzi attrezzati UILDM hanno percorso un totale di 500.000 km.

Agli sportelli sociali e medici del servizio UILDM Risponde sono giunti 200 quesiti medici e legislativi.

Sono stati inoltre erogati 8 corsi di formazione in ambito medico e sociale all’interno del ciclo “E.RE. – IN FORMAZIONE”, a cui hanno partecipato 440 persone.

È ancora possibile ordinare il Caffè di UILDM, contenuto in una elegante latta da collezione, illustrata da Alberto Madrigal, a fronte di un’offerta minima di 12 euro. Il caffè, accompagnato da una confezione di caramelle gèlee Ambrosoli e una di biscotti al caramello Lotus, è disponibile online su giornatanazionale.uildm.org o nelle Sezioni UILDM locali.

GRAZIE!

Grazie a tutti i volontari, i professionisti e gli amici che hanno portato il Caffè di UILDM nelle piazze e nelle case di migliaia di sostenitori dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

Grazie al Trio Medusa, Giorgio Daviddi, Gabriele Corsi e Furio Corsetti, protagonisti insieme a Caterina, Michela e Mario dello spot UILDM 2023.

Grazie a Eleazaro Rossi, protagonista di una delle dirette UILDM, a Filippo Caccamo, Arianna Ciampoli, Laura Formenti, Miguel Gobbo Diaz, Francesca Levi D’Ancona, Andrea Pecile e Luca Ravenna per il sostegno alla Giornata Nazionale.

Grazie alla Torrefazione Caffè Chicco D’Oro per la condivisione dei valori associativi e per il supporto dato a UILDM negli ultimi quattro anni.

Grazie a La7, Warner Bros. Discovery, i canali SKY che, insieme alle reti e radio a livello locale, hanno diffuso lo spot UILDM.

La Giornata Nazionale UILDM 2023 è stata realizzata anche con il contributo non condizionato delle aziende Sarepta Therapeutics, Vivisol, MedicAir People, Plusiders Studio Legale Tributario, con la sponsorizzazione di Roche, il patrocinio dell’Associazione Nazionale Alpini e il supporto dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

L’impegno di UILDM contro la distrofia muscolare e per i diritti di tutti non si ferma. Seguici su uildm.org, Facebook, X, Instagram, LinkedIn e sul nostro canale Youtube.

UILDM nasce nel 1961 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l’abbattimento di ogni tipo di barriera, e sostenere la ricerca scientifica e l’informazione sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. Ha una presenza capillare sul territorio grazie alle 66 Sezioni locali, i 3.000 volontari e i 10.000 soci, che sono punto di riferimento per circa 30.000 persone. UILDM svolge un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo anche centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie.

CS GIORNATA NAZIONALE UILDM 2023 RACCOLTI 170.000 EURO PER I DIRITTI DI TUTTI

Ufficio stampa UILDM

Alessandra Piva e Chiara Santato

uildmcomunicazione@uildm.it

049/8021001 int.2