Corso di guida in moto dedicati a chi ha una disabilità: il 17 aprile a Magione

Ritornano gli attesi corsi di guida in moto in pista targati Di.Di. Diversamente Disabili: la prima data 2023 è per lunedì 17 aprile all’Autodromo di Magione (PG).

Sono corsi dedicati a chi ha una disabilità fisica e vuole tornare in moto, per passione, per necessità o per superare i propri limiti. Ma anche per tutti gli altri!

La Scuola Guida Di.Di. è unica al mondo nel suo genere: attiva dal 2013, in questi anni ha rimesso in sella più di 400 ragazzi.

Lo staff è composto da Tecnici e Istruttori federali, anche con la stessa disabilità dell’allievo per spiegare al meglio le tecniche di guida in base alle proprie esigenze fisiche. E da un gruppo di volontari che si mette a disposizione dei ragazzi per aiutarli nella vestizione, nel salire in moto o negli spostamenti nel paddock.

Grazie alle donazioni del 5×1000 e alla collaborazione con BMW Motorrad, OCTO Telematics, YCF Italia e Handytech, ha un parco mezzi composto da moto e pit-bike adattate per ogni tipo di disabilità: arti inferiori, arti superiori e paraplegia.

E mette a disposizione dei corsisti anche l’abbigliamento tecnico necessario per guidare in tutta sicurezza.

Perché in moto con una disabilità?

Perchè quando sei in moto sei uguale a tutti gli altri, sei libero dalla tua disabilità. Perchè si affrontano le proprie paure, si chiude un cerchio che, spesso, è iniziato il giorno dell’incidente. Per la propria autostima, nel poter tornare a coltivare la propria passione e nel dimostrare a se stessi che si possono fare ancora moltissime cose, solo in modo diverso.

Non è solo un corso, è una lezione di vita per se stessi

e per gli altri che nella vita non bisogna mai arrendersi!

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

CORSO DI GUIDA IN MOTO

Il corso prevede:

– Giornata intera (dalle 08.30 alle 18.30) divisa tra teoria in aula e parte pratica in paddock e pista;

– Massimo 5 allievi per istruttore;

– Moto fornite dalla scuola, adattate in base alla disabilità;

– Abbigliamento tecnico completo;

– Consegna diploma di partecipazione a fine corso.

CORSO DI GUIDA CON LE PIT-BIKE

Per chi preferisce uno step intermedio prima della moto, ma anche per ragazzi e bambini.

Il corso prevede:

– Mezza giornata (dalle 08.30 alle 13.00) nel paddock;

– Massimo 4 allievi;

– Pit bike fornite dalla scuola, adattate in base alla disabilità;

– Abbigliamento tecnico completo;

– Consegna diploma di partecipazione a fine corso.

PROVE LIBERE

Per chi è interessato alle sole prove libere (no corso)

Per chi ha già fatto il corso e vuole fare solo le prove libere, non abbiamo possibilità di riservare turni dedicati ai Di.Di.; chi ha già buona esperienza di pista può scrivere a Roberto Gavarini (Ducati Club Perugia, 338.4526499) con cui divideremo la pista, per essere inseriti, insieme ai normodotati, nelle prove libere che organizza lui nella stessa giornata. In tal caso, per poter girare, sarà necessaria la patente di guida o la licenza agonistica.

www.diversamentedisabili.it